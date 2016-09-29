原标题：国庆长假5天中国旅游消费超4000亿返程高峰启动

中新社北京10月5日电(记者刘育英)中国国庆假期进入第五日，民众出游热情不减，全国旅游市场继续保持高位运行。

据国家旅游局数据中心综合测算，10月5日中国旅游接待人数达0.83亿人次，同比增长10.7%；旅游消费665亿元(人民币，下同)，同比增幅13.3%。

1日至5日，国庆假期旅游消费已超过4000亿元，达到4062.5亿元，旅游接待人数接近5亿人次。

5日，全国大部分地区天气以晴到多云为主，华南沿海等部分地区出现短时强降水，对游客出行有一定影响。同时，全国大部分地区气象条件有利于污染物扩散和清除，无明显霾天气，仅山东南部、江苏北部等地的部分地区PM2.5平均浓度超过每立方米75微克，达到轻度污染。这有利于民众出行。

国家旅游局称，乡村游、休闲游、短线游迎来接待高峰。城市观光游、城市周边游和民俗游受到近程游客青睐。中远程游客返程和近中程游客出行叠加，城市短线游持续发力。

借势G20峰会，杭州持续成为热门目的地。5日，杭州各景区景点共接待游客262.50万人次，同比增长32.95%。

国庆假期过半，返程客流高峰开始启动，5日全国铁路预计发送旅客1100万人次，预计增开旅客列车432列，北京铁路局、上海铁路局、广铁集团等部分重点区域客票紧张。道路方面，主要旅游城市、旅游景区道路车流量压力仍然较大，主体客流逐步向高速公路、国省道干线公路汇聚。