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女驴友在新疆喀纳斯徒步失联 已确认遇难
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中青在线 2016-10-06 08:52
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　　任安儿，家属供图。

　　今日(10月5日)晚间，南都记者从新疆自治区阿勒泰地区旅游局了解到，南都此前报道的(此前报道详见《广州女驴友新疆喀纳斯徒步失联》)在喀纳斯景区小黑湖区域走失的广东女驴友任安儿已经于昨日午间找到，但已不幸遇难。

　　阿勒泰旅游局工作人员介绍，昨天中午12时30分许徒步搜救组(景区森林派出所民警1人，当地牧民5人)在吐尔滚河距喀纳斯湖头约5公里处河道发现了任安儿，13时许搜救人员抵达现场，确认其已经死亡。随即徒步搜救组利用对讲机向其他搜救组通报情况，搜救组总负责人利用卫星电话向景区简要报告搜救结果。

　　13时10分许，景区公安局、边防派出所现场人员在完成现场勘察后(初步判断任某在穿越河流时不慎跌倒滑入吐尔滚河后身亡)，搜救组将死者放置睡袋安排15名搜救人员利用交替抬举方式步行约21公里于晚22时50分许到达喀纳斯湖头，晚23时35分许乘坐搜救艇到达喀纳斯码头。目前善后工作正在有序开展。

　　据了解，今年20岁的任安儿，9月16日只身来到新疆，并在途中与郝某等其他一女二男三名驴友结伴前往喀纳斯徒步。四人19号出发后，先是从贾登峪徒步到禾木， 22日从禾木出发途经小黑湖租住在牧民蒙古包，23号早上在前往喀纳斯途中，偏离了方向，误行往哈拉都勒贡区域。当时他们两男两女行走了一夜还是没有找到方向，郝某的脚已经冻伤行走速度越来越慢，四人商量后决定两位男士先走，找到人后回来救援，但没想到，这一分开就完全失去联系了。

　　在24日晚上23时两名男驴友报警后，25日上午9时，喀纳斯景区找到了两名报案的男驴友。经过询问才知道还有两名女驴友失踪。喀纳斯景区管委会迅速组织公安、边防、森警、林业管护站、牧民及救援队多方力量进行再次搜救，于9月27日21时左右，林业局林业管护站哈拉都勒贡站护林员成功搜救到另一名女驴友郝某，此三人均有不同程度受伤。

　　任安儿之母任小红此前接受南都记者采访时曾表示，女儿从小就个性鲜明，“她热爱自然，追求自由，为人比较豁达，善于结交朋友。”任小红说，安儿今年5月的时候就曾去过西藏旅行，“一般都不是单独行动，会到当地与驴友组团”。而对于这次新疆喀纳斯的徒步探险，任小红表示事先女儿有告知她，但是关于具体的准备和行程，任小红并不清楚。

　　采写：南都记者嵇石实习生张雅婷杨安平

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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