洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
“长江女神”白豚疑似现身 已“功能性灭绝”9年
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 观察者网 2016-10-06 08:39
分享到：

　　有“长江女神”美誉的白鱀豚已经被宣布“功能性灭绝”将近10年，那么，白鱀豚是否还有个体幸存？这个国庆假期，一支由全国各地志愿者组成的民间考察队再次聚集，决定在长江展开为期7天的寻找。

　　昨天，他们有了令人振奋的发现。

　　10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚

　　据安徽卫视10月5日报道，4日，一只由民间爱好者组成的考察队声称，他们在长江安徽芜湖黑沙洲附近的水域看到了疑似白鱀豚。目前，考察队已经将的发现通报给了位于武汉的中科院水生生物研究所。水生所已经派出科研人员赶赴现场调查。

　　白鱀豚被誉为“长江女神”，2006年12月，中外科学家在长江进行了40多天的大规模搜寻后，未发现一头白鱀豚。2007年8月8日，英国《皇家协会生物学快报》期刊据此发表报告，正式公布白鱀豚功能性灭绝。

　　随后的多次大规模考察、每年定点监测、数百志愿者沿江寻找，白鱀豚却始终没有出现在人们的视线里。

　　这几年，陆续传出有人目击白鱀豚的消息，虽然都缺乏确凿证据，但却促使全国各地志愿者携手合作，展开搜寻白鱀豚的考察，以唤起人们关注长江、保护野生动物的意识。

　　“长江有白鱀豚不是没有可能，期待奇迹出现！”国际淡水豚类研究专家王丁说。今年9月30日起至10月7日，来自北京、江西、湖北、湖南、安徽等地的20名志愿者集结安徽安庆，在最有可能发现“长江女神”的江段展开寻找和考察。

　　10月1日早上，这支考察队在安庆乘坐4艘渔船兵分两路驶往江西九江和安徽江段寻找白鱀豚。这也是国内首次由民间人士发起的白鱀豚大型考察活动。

　　发起人宋奇介绍，此次考察总行程800多公里，将持续至10月7日。中科院水生生物研究所向考察队提供了培训指导，并无偿出借一套被动声呐搜寻设备供考察使用。

　　据安徽卫视报道，10月4日长江上天气多云，能见度很好。上午9点22分，考察队租用的两艘渔船从铜陵荻港镇出发顺流而下，当进入到黑沙洲洲头辅航道一千米时，开在前面、靠东岸行驶的2号船上的考察队员首先发现左前方两三百米处有一头长着尖嘴、全身灰白色的动物跃出水面。

　　“白鱀豚！”第一个看到的考察队员刘思洋惊呼起来。

　　10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚。

　　接着，人们又看到这头疑似白鱀豚在渔船左侧又第二、第三次出水，每次出水间隔距离有二三百米。它从二号船的左前方向上游逆流而上，瞬间消失在长江的水流中。

　　考察队立刻停船，并放下声呐探测仪，希望能够记录下白鱀豚发出的回声定位信号。

　　可惜的是，当时没人能用相机记录下这一瞬间的有效影像。

　　科考队立刻将这一情况上报给了中科院武汉水生所。水生所闻讯后决定派出专业人员加入到这次民间考察中来。下一步科研人员将对声呐探测仪的数据进行分析。

　　此外，考察队在船头安装了记录仪，考察队员将对录下的音视频做仔细研读。

　　10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚

　　白鱀豚被誉“长江女神”

　　白鱀豚是我国长江中下游独有的古老物种，2500万年以前就生活在长江，被称为“活化石”。白鱀豚是跟人一样用肺呼吸的淡水哺乳类动物，通体雪白，但视听器官退化，声呐系统非常灵敏，被誉为“长江女神”，是国家一级保护动物，也是世界12种最濒危物种之一。

　　50年前，人们还可以在长江看到白鱀豚成群结队出没。现在，长江已难觅踪影。

　　白鱀豚有“长江女神”的美誉

　　确认“功能性灭绝”

　　2007年，英国学术期刊《皇家协会生物学快报》发表了中、美、英、德、瑞士、日6国科学家的“2006长江豚类考察”报告，确认了一个令人遗憾的消息：“长江女神”白鱀豚被认定为功能性灭绝，成为继20世纪50年代因滥杀滥捕而灭绝的加勒比僧海豹之后，又一种从地球消失的大型水栖哺乳动物。

　　所谓功能性灭绝，是指虽然理论上仍不排除有少数生物个体存在，但其数量过于稀少，已低于一种生物存在和繁衍的最低限度，最终灭绝只是时间问题。

　　保护与繁殖均告失败

　　中国科学院水生生物研究所教授王丁介绍，1978年中国就开始了白鱀豚保护的系统研究。1986年，中国科学院水生生物研究所提出了“就地保护”、“迁地保护”、“人工繁殖”三大措施。

　　1992年，我国在湖北建立了两个国家级自然保护区，分别是“长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区”和“长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区”，此外还建立了安徽铜陵白鱀豚养护场，实施白鱀豚的就地保护和迁地保护。

　　1980年，渔民捕获的一头受伤白鱀豚被送到中国科学院水生生物研究所，在人工环境下存活了23年之久，成为世界淡水豚类人工养殖时间最长的之一。

　　人工繁殖研究的重要成果是“淇淇”。1986年，人们好不容易捕获一头雌性白鱀豚，尝试让其与“淇淇”交配。这只白鱀豚当时尚未成熟，就在等待它性成熟期间，它不幸患肺炎死亡。2002年，世界上唯一一头人工饲养的白鱀豚“淇淇”去世。

　　灭绝与否言之尚早

　　白鱀豚是否已经灭绝？王丁教授的回答给大家带来一线希望：“仅凭这几次考察的结果并不能下白鱀豚已灭绝的定论，因为首先我们的考察并非24小时不间断，而是每日8小时工作；其次，我们的考察并没有覆盖全部水域；第三，我们的考察采取抽样法，既然是抽样，自然不可能看见每一个个体。”

　　王丁教授表示，判定一个物种功能性灭绝主要看两个指标：种群稀少，功能丧失，对周围生态影响微小；数量下降至无法保证种群繁殖的需要。

　　据他介绍，根据世界自然保护联盟的标准，一个物种持续50年未发现，才可宣告“灭绝”。白鱀豚在2004年还有被发现的记录，说它灭绝言之尚早。联盟还规定，确定一个物种灭绝必须连续考察整个分布区，在该物种一个生命周期内未发现存在才算灭绝。白鱀豚一般可活30年，确认灭绝必须30年内连续对其生存状况进行考察。

　　世界上唯一一头人工饲养的白鱀豚“淇淇”已经在2002年去世

　　白鱀豚濒危四大原因

　　资料显示，收集到的白鱀豚标本中90%以上的死亡是由于人类活动直接造成的。

　　首先，酷捕滥捞经常误杀白鱀豚，或导致白鱀豚食物匮乏。专家说，一方面沿江人口飞速增长，渔民对鱼类需求越来越大，以鱼为生的白鱀豚能够得到的食物越来越少。另一方面，渔民捕捞作业对白鱀豚的误伤屡见不鲜。据不完全统计，由于捕捞作业误伤死亡的白鱀豚几乎达到死亡总数的一半。加上一些不法之徒大量使用炸鱼、毒鱼、电打鱼、迷魂阵等有害手段，令白鱀豚的生存雪上加霜。1987年在长江死亡的一头白鱀豚身上，竟有103处血淋淋的大小伤口。

　　其次，繁忙的水上交通威胁白鱀豚的安全，航道的日益繁忙使其生活空间越来越小。船舶的噪音污染将白鱀豚的正常生活打乱，干扰了它们的声呐系统，造成白鱀豚被船舶螺旋桨打死的惨剧。在收集到的死亡白鱀豚标本中，有的头骨粉碎，有的被拦腰斩断。

　　第三，大规模水利工程设施建设日渐压缩白鱀豚的生存空间，破坏其栖息地，并阻断其洄游路线。前些年，湖北洪湖燕窝实施爆破清理航道，将一个拥有4名成员的白鱀豚家庭炸死，其中2头雌豚已怀孕。

　　此外，严重水污染破坏了白鱀豚的食物资源。王丁说，随着长江沿江工业的迅速发展和农药的大量使用，长江水质污染日益严重。一项研究表明，白鱀豚体内的有害物质含量比海豚要高得多。

　　屡有目击白鱀豚传闻

　　安徽铜陵一渔民在上世纪80年代和90年代曾参加过科研部门组织的白鱀豚考察，因此对白鱀豚特别关注。

　　据该渔民记录：2007年8月，铜陵一市民在长江岸边目击一神秘水生动物，并摄下影像资料，中国科院水生所专家判断为白鱀豚，但是这一发现也没有改变科学界对白鱀豚可能已经灭绝的断定；

　　2016年3月18日至23日，8名志愿者分乘两艘渔船在长江铜陵段用目测方法寻找白鱀豚，3月20日有3人在沙洲乡附近听到像哨音的声音，与“淇淇”的叫声非常相似，3月23日有队员发现水面掀起一阵水花，渔民根据经验判断可能是白鱀豚。

　　不过遗憾的是，这些目击记录都没有拿到确证。

　　观察者网综合安徽卫视、江西新闻网、楚天都市报报道

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·80后纠结的二孩账本：现实问题面前 生还是不生？
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·抑郁症就是“想不开”？关于抑郁症要纠正四个误区
    		•
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    十几万买地下车位该是谁的不动产?
        将城市地下空间纳入不动产统一登记管理是我国正在推进的工作,然而记者近日调查了解到,在许多城市,业主购买小...
  • ·莫让虚假营销加重楼市焦虑情绪
  • ·规范房地产市场：严打捂盘惜售虚假宣传
  • ·某市上周二手住宅交易超7000套 创近25周新高
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    迎国庆 颂党恩
    洛阳市隆重举行烈士纪...
    黄河三峡山里人山楂柿...
    “第九届王城金秋菊展...
    精彩热帖

    抓拍

    狂野佤族刀舞

    金秋王城菊展掠影

    国旗下的车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    陈乔恩深秋大片曝光

    张一山示范出游正...

    倪妮赴巴黎看秀

    阿Sa杨丞琳互吻
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605