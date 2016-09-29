有“长江女神”美誉的白鱀豚已经被宣布“功能性灭绝”将近10年，那么，白鱀豚是否还有个体幸存？这个国庆假期，一支由全国各地志愿者组成的民间考察队再次聚集，决定在长江展开为期7天的寻找。

昨天，他们有了令人振奋的发现。

10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚

据安徽卫视10月5日报道，4日，一只由民间爱好者组成的考察队声称，他们在长江安徽芜湖黑沙洲附近的水域看到了疑似白鱀豚。目前，考察队已经将的发现通报给了位于武汉的中科院水生生物研究所。水生所已经派出科研人员赶赴现场调查。

白鱀豚被誉为“长江女神”，2006年12月，中外科学家在长江进行了40多天的大规模搜寻后，未发现一头白鱀豚。2007年8月8日，英国《皇家协会生物学快报》期刊据此发表报告，正式公布白鱀豚功能性灭绝。

随后的多次大规模考察、每年定点监测、数百志愿者沿江寻找，白鱀豚却始终没有出现在人们的视线里。

这几年，陆续传出有人目击白鱀豚的消息，虽然都缺乏确凿证据，但却促使全国各地志愿者携手合作，展开搜寻白鱀豚的考察，以唤起人们关注长江、保护野生动物的意识。

“长江有白鱀豚不是没有可能，期待奇迹出现！”国际淡水豚类研究专家王丁说。今年9月30日起至10月7日，来自北京、江西、湖北、湖南、安徽等地的20名志愿者集结安徽安庆，在最有可能发现“长江女神”的江段展开寻找和考察。

10月1日早上，这支考察队在安庆乘坐4艘渔船兵分两路驶往江西九江和安徽江段寻找白鱀豚。这也是国内首次由民间人士发起的白鱀豚大型考察活动。

发起人宋奇介绍，此次考察总行程800多公里，将持续至10月7日。中科院水生生物研究所向考察队提供了培训指导，并无偿出借一套被动声呐搜寻设备供考察使用。

据安徽卫视报道，10月4日长江上天气多云，能见度很好。上午9点22分，考察队租用的两艘渔船从铜陵荻港镇出发顺流而下，当进入到黑沙洲洲头辅航道一千米时，开在前面、靠东岸行驶的2号船上的考察队员首先发现左前方两三百米处有一头长着尖嘴、全身灰白色的动物跃出水面。

“白鱀豚！”第一个看到的考察队员刘思洋惊呼起来。

10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚。

接着，人们又看到这头疑似白鱀豚在渔船左侧又第二、第三次出水，每次出水间隔距离有二三百米。它从二号船的左前方向上游逆流而上，瞬间消失在长江的水流中。

考察队立刻停船，并放下声呐探测仪，希望能够记录下白鱀豚发出的回声定位信号。

可惜的是，当时没人能用相机记录下这一瞬间的有效影像。

科考队立刻将这一情况上报给了中科院武汉水生所。水生所闻讯后决定派出专业人员加入到这次民间考察中来。下一步科研人员将对声呐探测仪的数据进行分析。

此外，考察队在船头安装了记录仪，考察队员将对录下的音视频做仔细研读。

10月4日，由民间志愿者组成的考察队报告，在长江安徽芜湖段发现疑似“长江女神”白鱀豚

白鱀豚被誉“长江女神”

白鱀豚是我国长江中下游独有的古老物种，2500万年以前就生活在长江，被称为“活化石”。白鱀豚是跟人一样用肺呼吸的淡水哺乳类动物，通体雪白，但视听器官退化，声呐系统非常灵敏，被誉为“长江女神”，是国家一级保护动物，也是世界12种最濒危物种之一。

50年前，人们还可以在长江看到白鱀豚成群结队出没。现在，长江已难觅踪影。

白鱀豚有“长江女神”的美誉

确认“功能性灭绝”

2007年，英国学术期刊《皇家协会生物学快报》发表了中、美、英、德、瑞士、日6国科学家的“2006长江豚类考察”报告，确认了一个令人遗憾的消息：“长江女神”白鱀豚被认定为功能性灭绝，成为继20世纪50年代因滥杀滥捕而灭绝的加勒比僧海豹之后，又一种从地球消失的大型水栖哺乳动物。

所谓功能性灭绝，是指虽然理论上仍不排除有少数生物个体存在，但其数量过于稀少，已低于一种生物存在和繁衍的最低限度，最终灭绝只是时间问题。

保护与繁殖均告失败

中国科学院水生生物研究所教授王丁介绍，1978年中国就开始了白鱀豚保护的系统研究。1986年，中国科学院水生生物研究所提出了“就地保护”、“迁地保护”、“人工繁殖”三大措施。

1992年，我国在湖北建立了两个国家级自然保护区，分别是“长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区”和“长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区”，此外还建立了安徽铜陵白鱀豚养护场，实施白鱀豚的就地保护和迁地保护。

1980年，渔民捕获的一头受伤白鱀豚被送到中国科学院水生生物研究所，在人工环境下存活了23年之久，成为世界淡水豚类人工养殖时间最长的之一。

人工繁殖研究的重要成果是“淇淇”。1986年，人们好不容易捕获一头雌性白鱀豚，尝试让其与“淇淇”交配。这只白鱀豚当时尚未成熟，就在等待它性成熟期间，它不幸患肺炎死亡。2002年，世界上唯一一头人工饲养的白鱀豚“淇淇”去世。

灭绝与否言之尚早

白鱀豚是否已经灭绝？王丁教授的回答给大家带来一线希望：“仅凭这几次考察的结果并不能下白鱀豚已灭绝的定论，因为首先我们的考察并非24小时不间断，而是每日8小时工作；其次，我们的考察并没有覆盖全部水域；第三，我们的考察采取抽样法，既然是抽样，自然不可能看见每一个个体。”

王丁教授表示，判定一个物种功能性灭绝主要看两个指标：种群稀少，功能丧失，对周围生态影响微小；数量下降至无法保证种群繁殖的需要。

据他介绍，根据世界自然保护联盟的标准，一个物种持续50年未发现，才可宣告“灭绝”。白鱀豚在2004年还有被发现的记录，说它灭绝言之尚早。联盟还规定，确定一个物种灭绝必须连续考察整个分布区，在该物种一个生命周期内未发现存在才算灭绝。白鱀豚一般可活30年，确认灭绝必须30年内连续对其生存状况进行考察。

世界上唯一一头人工饲养的白鱀豚“淇淇”已经在2002年去世

白鱀豚濒危四大原因

资料显示，收集到的白鱀豚标本中90%以上的死亡是由于人类活动直接造成的。

首先，酷捕滥捞经常误杀白鱀豚，或导致白鱀豚食物匮乏。专家说，一方面沿江人口飞速增长，渔民对鱼类需求越来越大，以鱼为生的白鱀豚能够得到的食物越来越少。另一方面，渔民捕捞作业对白鱀豚的误伤屡见不鲜。据不完全统计，由于捕捞作业误伤死亡的白鱀豚几乎达到死亡总数的一半。加上一些不法之徒大量使用炸鱼、毒鱼、电打鱼、迷魂阵等有害手段，令白鱀豚的生存雪上加霜。1987年在长江死亡的一头白鱀豚身上，竟有103处血淋淋的大小伤口。

其次，繁忙的水上交通威胁白鱀豚的安全，航道的日益繁忙使其生活空间越来越小。船舶的噪音污染将白鱀豚的正常生活打乱，干扰了它们的声呐系统，造成白鱀豚被船舶螺旋桨打死的惨剧。在收集到的死亡白鱀豚标本中，有的头骨粉碎，有的被拦腰斩断。

第三，大规模水利工程设施建设日渐压缩白鱀豚的生存空间，破坏其栖息地，并阻断其洄游路线。前些年，湖北洪湖燕窝实施爆破清理航道，将一个拥有4名成员的白鱀豚家庭炸死，其中2头雌豚已怀孕。

此外，严重水污染破坏了白鱀豚的食物资源。王丁说，随着长江沿江工业的迅速发展和农药的大量使用，长江水质污染日益严重。一项研究表明，白鱀豚体内的有害物质含量比海豚要高得多。

屡有目击白鱀豚传闻

安徽铜陵一渔民在上世纪80年代和90年代曾参加过科研部门组织的白鱀豚考察，因此对白鱀豚特别关注。

据该渔民记录：2007年8月，铜陵一市民在长江岸边目击一神秘水生动物，并摄下影像资料，中国科院水生所专家判断为白鱀豚，但是这一发现也没有改变科学界对白鱀豚可能已经灭绝的断定；

2016年3月18日至23日，8名志愿者分乘两艘渔船在长江铜陵段用目测方法寻找白鱀豚，3月20日有3人在沙洲乡附近听到像哨音的声音，与“淇淇”的叫声非常相似，3月23日有队员发现水面掀起一阵水花，渔民根据经验判断可能是白鱀豚。

不过遗憾的是，这些目击记录都没有拿到确证。

观察者网综合安徽卫视、江西新闻网、楚天都市报报道