原标题：济南一93年女大学生未婚先育遇人不淑精神失常

据济南电视台新闻频道《今晚20分》报道，93年的安徽女孩小李，刚刚走出大学校门，可是却已经成为了一名未婚先育的母亲，就在一个多月前，她刚刚生下了一个男孩。然而就在前几天，孩子的父亲却离她而去，难以承受这个打击的小李精神失常了。

记者看到，小李动则对自己的母亲挥拳殴打，谁也无法想象，这个狂躁的女孩去年刚刚从济南大学外国语学院毕业，还考取了教师资格证。在小李租住的房子里，还留着她和情人一起拍的怀孕艺术照，小李的妈妈说，这个男人姓马，自己的女儿变成这样，全是因为这个男人。

原来，小李的情人不但是有妇之夫，而且已经是两个孩子的父亲，虽然两个人有着二十多岁的年龄差距，但小李还是不可救药的爱上了马先生，并为他生下了孩子。

小李精神失常之后，他的父母从安徽赶到济南，这才知道，女儿已经给马先生生下了孩子，他们也希望马先生能够对自己的女儿负责。小李的母亲表示，孩子他们可以养，但要一次性给抚养费。

虽然自己的情人玩起了失踪，但是小李仍然痴心不改，反倒是对自己的父母充满了敌意。为什么小李这么恨自己的父母呢？小李的父亲告诉记者，其实早在女儿上大一的时候，他们就知道女儿和马先生有了感情纠葛。由于马先生坚持不会离婚，小李的父母就让女儿和马先生分手了。

在小李的日记中，马先生称呼小李为“冉儿”，小李则称呼马先生为“干爹”，自称是他的女儿，两个人的甜蜜可见一斑。虽然马先生已经抛弃了她和孩子，但是小李仍然心存幻想，认为父母阻碍了她和马先生的感情。看到自己的女儿变成这个样子，小李的母亲痛不欲生。

据小李的父母介绍，小李上大一那一年，家里突遭变故，生活变得拮据。有一次小李的父亲酒后抱怨家庭生活负担重，希望小李能够早日承担起家里的生活。谁也没想到，就是这样一番话，却让小李走错了人生的道路。

听了父亲的抱怨，小李生出了出卖自己青春的念头，在她的日记中写到，一个“附近的人”插件，改变了她的人生。小李说自己就想找一个男人，完成梦想。

23岁，济南大学毕业的女大学生，多么可惜的一个女孩子。在房东大姐，热心邻居的帮助下，小李的父母和孩子也暂时得到了安置，热心姊妹花记者也积极联系了济南精神卫生中心，希望能够对小李进行治疗，帮助她早日康复，恢复正常的生活。

来源：济南电视台