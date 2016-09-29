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云南5A级景区奇葩闹婚 两男被绑树上泼墨砸鸡蛋
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-10-06 08:30
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　　原标题：泼墨水、砸鸡蛋、绑树上“奇葩”闹婚何时休？

　　新华网昆明10月5日新媒体专电(记者丁怡全字强徐诚)近日，云南大理市某5A级景区外“奇葩”闹婚图片引起网友热议：两名男子赤身裸体，被绑在树上遭泼墨、砸鸡蛋，有人在旁边围观……为何“低俗闹婚”频现？该如何整治公共场所“奇葩闹婚”？记者就此展开调查。

　　图片来源于网络

　　“奇葩”闹婚“辣眼睛”

　　近日，网曝在云南大理某风景名胜区，两名男子赤身裸体在景区前逗留，用景区的池水清洗身体。在此之前，二人曾被亲友团绑在树上，被砸鸡蛋、泼墨水。网络照片显示，现场墨汁横飞，蛋花四溅，有不少群众围观，其中还包括儿童。闹婚一行人离开后，一些垃圾留在了现场。

　　对此，网友“不爱长发飘飘”表示，现在一些低俗闹婚都是怎么低俗怎么来。网友“泰格猫”则说：“闹婚手段越来越过分。”

　　记者梳理发现，当地不文明闹婚时有发生，“奇葩”闹婚频现。近几年，大理时有恶俗闹婚事件被曝光，主要集中发生在全民健身中心、大理古城南门等地。

　　大理市民施先生介绍，个别人逐渐抛开传统婚俗，盲目追求热闹和刺激，在婚宴婚礼上做出出格行为，美其名曰办喜事需要“热闹热闹”，却不顾周边群众的感受。“不文明闹婚并不是大理当地的传统习俗，大理传统的闹婚形式比较文明。”

　　据调查，一些地方的闹婚非常过分。有的让新郎穿上女士内衣出现在公众场合，前胸后背画满花花绿绿的图案，拿着气球招摇过市；有的让新郎头顶西瓜皮，被人用皮鞭抽打，游街而过；更有甚者，闹婚闹到了公婆头上。闹婚者用尽各种招式，手段出格。

　　闹婚玩过火，不是热闹是低俗

　　新人结婚图个热闹本无可厚非，但过分折腾新郎新娘，甚至在公开场合采取过火的方式，看似气氛热烈了，却也失去了文明和美好。

　　不文明闹婚引起了很多人的反感。网友“小昭”说：“不明白他们从中得到什么乐趣，这样开头真是幸福人生的开始吗？无视公共空间，污染环境，公德心在哪里？”网友“小草”则表示，现代文明社会，真无法想象还会有这样的事情存在。

　　也有部分网友认为，关键要看在哪里闹：如果在私人空间，应该宽容；如果在公共场合，甚至是在旅游景区闹，那就不合适了。

　　很多网友认为，政府相关部门应该有所作为，不仅要在宣传方面呼吁文明婚礼，还要积极管理，建立针对公共场合、景区等地的不文明行为的监督惩罚制度。

　　昆明盈科律师事务所律师李承蔚认为，虽然每个人都有自由权利从事民事活动，但并非就可以随心所欲，我行我素，完全不顾及他人权益。“自由是有边界的，权利是有界限的，我们在行使个人权利或自由时，不可触犯到他人的权益。同时，不得伤风败俗，违背善良风俗，否则将面临惩罚或受到相应制裁。”李承蔚说。

　　低俗闹婚须综合治理

　　据了解，2013年，大理州曾就不文明闹婚进行了专项整治，明确出台管理条例，规定对产生恶劣影响的不文明闹婚者处以最高3000元的罚款。尽管相关部门明令禁止、专项整治，但低俗闹婚依然频现。

　　云南省社会科学院社会学研究所所长樊坚认为，中国自古以来就有“闹洞房”的传统，很多地方盛行各种各样的“闹婚”风俗。出现不文明闹婚的行为，主要还在于婚姻的组织者没有分清公共空间和私人场所；民间自发的闹婚活动，应该遵守基本的公共秩序。

　　樊坚建议，要规范闹婚行为、倡导文明婚庆，政府相关部门应该通过正确引导，促使民间自律、行业自律，比如规定婚庆公司在组织婚庆活动时，须将一些低俗闹婚行为纳入禁止清单。

　　李承蔚建议，要减少低俗闹婚现象，应该建立健全相应法规，严格执法，加大处罚力度，提升法律的警示、惩戒和教育功能；同时加大宣传力度，让公民知法懂法，坚持正面引导，倡导文明高雅的婚姻仪式。

　　“结婚是人生中最幸福、最美妙的事情，婚礼是对爱情的宣誓，它应是严肃庄重、高雅大方的。”李承蔚说。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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