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男子高速停车上厕所失踪 警察发现其在水库游泳
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-06 08:09
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　　原标题：男子高速停车上厕所失踪报警后发现其在水库游泳

　　通讯员程剑记者陈伟利

　　昨天早上7点，杭新景高速杭州方向2341公里处，一辆银色福特小轿车停在硬路肩上，引起了高速交警的注意。高速交警杭州支队五大队副大队长王振辉将警车停靠在福特车后方做预警。

　　忽然，一位大姐从护栏外跑出来，神色十分慌张，她用力拍着警车窗户大喊：“警察同志，我们车上有个人说想上厕所，但是去了半个小时还没回来，找也找不到！”

　　王振辉下车询问详细情况。车里同行的朋友说，下车去上厕所的朋友昨晚喝了很多酒，早上起来酒还没醒，开到这个地方吵着要上厕所，司机便停车让他方便。因为早上起得早，车里的其他人都在睡觉，司机也趁机眯了一会。

　　大约过了10多分钟，车上的人都醒来了，却发现朋友上厕所还没回来，大家开始紧张了，三个人跑到高速公路外面到处找。

　　此段高速公路外侧是一条大约五六百米的小路，小路两侧都是田地，路的尽头有一座小山。如果男子就在附近上厕所，应该很容易找到。王振辉决定翻到尽头那座小山上去看看，他刚上小山顶，一个水库映入眼帘，偌大的水库里有一个脑袋浮在水面上。

　　这名尿遁的男子竟然在水库里游泳！

　　王振辉赶紧招呼男子回到岸边。男子说，自己本来就想上个厕所，一下车发现这里空气甚好，所以就爬到了小山坡上休息。当他看到眼前的水库时，脑子一热，跳下去游了起来。

　　最后，交警对驾驶员的违停行为进行了200元的处罚。交警提示：车内有人员要停车休息或者上厕所的，驾驶员应将车开到服务区或者高速公路收费站，切不可在高速公路上随意停车。

　　来源：钱江晚报

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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