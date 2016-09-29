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刘云山对希腊进行正式友好访问
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央视网 2016-10-05 21:51
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　　央视网消息(新闻联播)：应希腊政府邀请，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山3日至5日对希腊进行正式友好访问，在雅典分别会见希腊总统帕夫洛普洛斯和左联党主席、政府总理齐普拉斯。

　　刘云山向帕夫洛普洛斯转达了习近平主席的亲切问候。刘云山说，中希传统友谊源远流长，经受住了国际形势风云变幻的考验，合作领域不断拓展，合作水平持续提升，给两国人民带来实实在在的利益。中方愿同西方深化各层级交流合作，加强中欧文明对话和交流，为携手打造中欧四大伙伴关系，维护世界和平稳定，发挥积极推动作用。帕夫洛普洛斯请刘云山转达对习近平主席的良好祝愿。他表示，希腊尊重并热爱中国文化，高度赞赏中方对希腊应对债务危机的支持立场，对希中关系发展感到满意。希中应发挥文明古国的文化影响力，携手推动世界和平与繁荣。

　　会见齐普拉斯时，刘云山说，今年是中希建立全面战略伙伴关系10周年，两国关系正处于历史最好时期，中方视希腊为真诚朋友和战略合作伙伴，愿与西方共同落实好两国领导人达成的重要共识，推动“一带一路”倡议与希腊国家发展战略对接，扩大文化交流，促进民心相通。刘云山赞赏左联党为发展中希关系作出的积极努力，表示愿深化两党治国理政经验交流互鉴。

　　齐普拉斯说，希中发展战略高度契合，合作潜力巨大，双方应着力推动互利合作取得更多成果。两国执政党可就国家发展和全球治理加强交流，更好引领希中、欧中关系发展。

　　刘云山还分别会见了议长武齐斯和新民党主席米佐塔基斯，就立法、文化和党际交流等进行了交谈。

　　10月3日，刘云山出席中欧文明对话会，并发表题为《加强文明交流互鉴实现中欧合作共赢》的主旨讲话。他说，中国党和政府高度重视推进文明交流互鉴。习近平主席作出一系列重要论述，凝结着中华民族的思想智慧，反映了对人类文明历史和现实的深刻思考，集中表达了中国共产党和中国人民所秉持的文明观。我们倡导多元多样、平等相待的文明观，倡导美人之美、美美与共的文明观，倡导以交流交融化解冲突的文明观，倡导不忘本来、吸收外来、面向未来的文明观，建议加强文明对话，深化中欧关系，携手打造人类命运共同体。

　　刘云山还出席了雅典中国文化中心揭牌仪式，并考察了中远海运集团比雷埃夫斯港项目建设情况。

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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