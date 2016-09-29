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社会主义现代化建设需要全面继承和发扬长征精神
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网 2016-10-05 21:20
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　　长征，是中国共产党和中国革命事业从挫折走向胜利的伟大转折，是中华民族历史上的一部英雄史诗。毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》中深刻指出：“自从盘古开天地，三皇五帝到于今，历史上曾经有过我们这样的长征么?”“没有共产党，这样的长征是不可能设想的。”在谈到长征的伟大意义时，毛泽东进一步指出：“长征又是宣言书。它向全世界宣告……帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。长征又是宣传队。它向十一个省内大约两万万人民宣布，只有红军的道路，才是解放他们的道路。……长征又是播种机。它散布了许多种子在十一个省内，发芽、长叶、开花、结果，将来是会有收获的。”今天，我们重温毛泽东的这些论述，更感亲切和历史责任的重大。在建设有中国特色社会主义的历史时期，长征精神不仅是我们的立国精神，而且仍然是我们的时代精神，社会主义现代化建设需要全面继承和发扬长征精神。

　　长征途中，红军所经历的艰难困苦、千难万险是世人所罕见的。来自自然界的一道道关隘、一条条江河、一座座雪山、一片片草地……来自国民党反动派的一次次轰炸、一场场炮击、一回回围追、一次次堵截……来自队伍内的“左倾”错误的盲动、右倾错误的逃跑、温饱不能、医药奇缺……尽管困难重重，但红军都是钢铁汉，红军不怕远征难。红军将士用自己的崇高理想、坚强意志和血肉之躯，战胜了自然、战胜了敌人，战胜艰难的生存条件，终于取得了两万五千里长征的胜利。

　　今天，当我们提到“一不怕苦、二不怕死”这个字眼的时候，很难想象到，当年在中国共产党领导下的中国工农红军长征途中所遇到的艰苦境地和他们所具有的奋斗精神。长征是红军指战员艰苦奋斗的壮丽史诗。长征中，红军指战员就是凭着一不怕苦、二不怕死的革命精神，征服千难万险，战胜了强大敌人，创造了世界军事史上的奇迹。

　　习近平总书记在参观“英雄史诗不朽丰碑——纪念中国工农红军长征胜利80周年主题展览”时强调，红军长征胜利，充分展现了革命理想的伟大精神力量。现在，虽然时代变了，条件变了，但我们共产党人为之奋斗的理想和事业依旧没有变。当前正在开展的“两学一做”专题教育强调，当前党员存在的问题主要是理想信念模糊动摇的问题、党的意识淡化的问题、党员宗旨观念淡薄的问题、党员精神不振的问题、党员道德行为不端的问题。因此，要着力解决有些党员理想信念模糊动摇的问题，主要是对共产主义缺乏信仰，对中国特色社会主义缺乏信心，精神空虚等等。确实，党员干部有了坚定的理想信念，就有了立身之本，就能自觉为党和人民的事业奋斗终身。从我们党的历史上来看，革命先烈在生与死的考验面前，之所以能够威武不屈，就是因为他们对共产主义理想坚贞不渝、矢志不移。在社会主义建设和改革中，许许多多共产党员之所以能够为党和人民事业吃苦在前、多做贡献，也是因为有崇高理想和坚定信念的激励。坚定理想信念，坚守共产党员精神追求，始终是共产党人安身立命的根本。对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念是共产党人的政治灵魂，是共产党经受住任何考验的精神支柱。党员干部只有坚定理想信念，才能做到拒腐蚀、永不沾，清正廉洁，才能让党和人民靠得住、信得过、能放心。党的各级组织要加强对党员干部的长征精神的教育，就是要引导党员、干部坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，坚守共产党人精神追求。

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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