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应对人口高龄化 日本将全力打造“终身劳动”制
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-05 10:53
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　　中新网10月5日电 据外媒报道，过去，日本企业为确保员工不会离职，制定“终身雇佣”制度，保证他们享有一生的福利。日本经济走下坡之后，这一制度基本上已不存在。日本内阁4日发表的《福利和劳动白皮书》指出，政府开始在高龄化、人口紧缩的日本社会，努力打造一个“终生劳动”制度。

　　报道称，日本内阁4日通过的新年度《福利和劳动白皮书》显示，日本高龄化趋势不可避免，“活到老，做到老”已经成为日本劳动阶层的一个共识。

　　此白皮书发表的一项调查结果显示，在40岁至59岁的日本男女中，有超过七成认为应当把“65岁以上”的高龄定义提升到“70岁以上”；并且希望退休后还能继续留在职场。

　　根据这个数据，有39%的人希望企业推动雇佣65岁以上老人；有36%的人希望政府制定退休后重聘制度；29%的人认为政府应强化老人职业咨询服务。

　　在本世纪初，日本1.2亿人口中，有20%年龄在65岁以上。新发表的劳动白皮书预测，到了2060年，将是每2.5人就有一个是老人。白皮书强调，日本老化速度全球罕见，这也是一个无法抵挡的发展趋势。

　　与此同时，新发白皮书也凸显在高龄化压力下，日本人对老年后生活相当悲观。有将近九成40岁以上日本人对老后独居深感不安，非常担心日本政府提供的护理机制无法应付需要。

　　另外，日本老人也担心在单身以及核心家庭制普遍的日本社会将变得老无所依。在护理人员不足的当下，他们认为应设法加强邻里关系，让邻居互相照应。

　　日媒的一则报道透露，日本地方上人口老化问题最为严重，尤其是农业区。务农人口目前为209万人，比五年前减少20%。农业人口平均年龄66.3岁，不少人因年事已高而放弃耕种。人数不足，严重影响日本农业的出口政策。

　　为挽救农业人口危机，日本当局计划开放门户，引进外劳填补人手不足。

 
 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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