住房需求是民生的重要内容之一，楼市价格的波动时刻牵动着百姓的心。

近日，北京、天津、南京等多个城市密集推出楼市调控政策。相对于此轮一二线城市楼市骤然高温的不可预料，此番调控政策的出台可谓在预料之中。

今年年初以来，北上广深等一线城市和厦门、合肥、南京等重点二线城市，房价快速增长，过热的房价已经脱离基本面的支撑，对经济发展及城市宜居宜业、创新创业等带来不利影响。这要求各地政府在楼市调控中，必须从供需两端入手进行精准调控，从根本上保障百姓的住房需求，推进房地产市场的健康良性发展。

不同城市之间，楼市供需的基本面已发生根本变化。促进房地产市场健康发展是对各级政府治理能力的重要考验，各级政府要切实加大市场监测、监管，加强房地产市场全口径、项目全过程的数据整合分析，掌握真实情况。

对于房价暴涨的一线和核心二线城市来说，库存大量消耗，供应缺口明显，因此要首先满足刚性住房需求、兼顾改善性住房需求，要积极推进土地供给侧结构性改革，进一步加大住宅用地供应力度，加大中低价位、中小套型普通商品住房的供应比例。同时，必须要收紧信贷，严格限购限贷，限制炒房、抑制房价、防止泡沫出现。

对于面临着巨大库存压力的大量非核心城市和三四线城市来说，则要以解决城镇新居民住房需求为主，重视商业地产去库存，增加利率优惠，加大房企转型升级力度；同时要限制住宅土地供应。

业内人士认为，当前楼市存在局部过热风险，但仍处在可控范围内，及时出台调控政策是能够稳定未来市场预期的。在此番各地调控新政的协同效应下，下半年热点城市无论地价还是房价，降温将是大概率事件。但即便如此，促进房地产市场健康发展任务艰巨，必须要坚持标本兼治，既要出台应急性措施，更要有长远的机制与发展规划。