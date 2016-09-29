核心观点：中国经济网专栏作者乔瑞庆认为，8月份经济数据释放出的积极信号表明，无论从供给端看，还是从需求端看，无论从宏观运行看，还是从微观活力看，在一系列稳增长措施下，中国经济企稳基础越来越牢固。这是财政政策、货币政策和产业政策共同发力的必然结果。

近日，国家统计局发布数据，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40583.6亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月份提高1.5个百分点。纵观8月份经济数据，亮点频频。工业增加值增速加快，规模以上工业企业利润额增速加快，发电量增速加快，投资增速加快，消费增速加快，出口降幅收窄，PMI回到荣枯线以上，CPI创新低，PPI降幅收窄，等等。这些数据释放出的积极信号表明，无论从供给端看，还是从需求端看，无论从宏观运行看，还是从微观活力看，在一系列稳增长措施下，中国经济企稳基础越来越牢固。

冰冻三日，非一日之寒。诸多经济数据释放出积极信号并非偶然。这是财政政策、货币政策和产业政策共同发力的必然结果。积极的财政政策不可或缺，在推动供给侧结构性改革和提振需求方面发挥出重要作用。受减税降费影响，8月份财政收入增幅仅1.7%。减税降费减少了财政收入，但也减轻了企业负担，增强了企业搏击市场的能力。

数据显示，1-7月份，营改增整体减税2107亿。财政支出力度不减，1-8月份，全国一般公共预算支出116120亿，同比增长12.7%。正是由于财政资金充分发挥出引导作用，投资才保持了稳定增长。截至2016年7月底，国家发展改革委向社会公开推介的PPP项目中，已有619个项目签约，总投资达10019.1亿元；国家发改委推出的11大类重大工程包中已开工48个专项、405个项目，累计完成投资63767亿元。可以说，积极的财政政策为经济企稳回升奠定了坚实的需求基础。

再来看货币政策。从2014年底到2016年初，为降低融资成本，支持实体经济发展，货币政策整体偏向宽松，期间央行6次降准，6次降息。连续降息降准降低了利率，减少了企业的融资成本，维持了企业的现金流，促进了企业发展，为宏观经济企稳提供了微观基础。由于货币政策的效应递减，出现了“流动性陷阱”，从今年二季度开始，货币政策又逐渐收紧。但这不能否认货币政策在稳增长中发挥的作用。如果2014年底到2016年初，不实施偏向宽松的货币政策，高企的融资成本也许会压倒更多中小企业，不利于中国经济企稳回升。

关于产业政策的效果，最近经济学界正在争论。那些认为产业政策无益于经济增长的经济学家，仅仅是个人之见。事实上，产业政策在维持一个国家经济稳定以及健康发展方面，发挥着无可替代的作用。为推动经济企稳回升，2015年，中国政府出台了《中国制造2025》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》等文件，有力推动中国高端制造业、电子商务、现代服务业等产业发展。2016年，“十大扩消费行动”启动实施，在扩大居民消费的同时，带动产业结构调整升级。一系列产业政策为经济企稳奠定了坚实的产业基础。

在财政政策、货币政策和产业政策的共同作用下，中国经济增长动力出现两大趋势性变化。一是产业带动上，由以工业为主导，向以现代服务业和高新技术产业为主导转化。有数据显示，今年上半年，第三产业增加值增速快于第二产业，占国内生产总值的比重为54.1%，比上年同期提高1.8个百分点。1-8月份，工业高技术产业投资以及文化、旅游、养老等服务业投资大幅增加。二是需求带动上，由以出口和投资为主导，向以消费为主导转变。数据显示，今年上半年，最终消费对经济增长的贡献率为73.4%，比上年同期提高13.2个百分点，比资本形成总额的贡献率高36.4个百分点。这两个趋势性变化，说明在产业结构升级的同时，消费也在持续升级，供需有效互动，经济结构持续优化，为经济持续健康增长酝酿出新动力。

经济企稳不是偶然出现的暂时性现象，而是必然出现的趋势性现象。由于“流动性陷阱”的存在，货币政策持续发力的空间有限。但是考虑到货币政策的时滞性，前期货币政策对未来经济增长依然会产生一定作用，再加上财政政策和产业政策的持续发力，经济企稳回升的趋势会继续保持。(中国经济网专栏作者乔瑞庆)