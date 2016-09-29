洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
[经济信心]稳增长政策成效显现 筑牢中国经济企稳基础
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国经济网 2016-10-05 10:03
分享到：

　　核心观点：中国经济网专栏作者乔瑞庆认为，8月份经济数据释放出的积极信号表明，无论从供给端看，还是从需求端看，无论从宏观运行看，还是从微观活力看，在一系列稳增长措施下，中国经济企稳基础越来越牢固。这是财政政策、货币政策和产业政策共同发力的必然结果。

　　近日，国家统计局发布数据，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40583.6亿元，同比增长8.4%，增速比1-7月份提高1.5个百分点。纵观8月份经济数据，亮点频频。工业增加值增速加快，规模以上工业企业利润额增速加快，发电量增速加快，投资增速加快，消费增速加快，出口降幅收窄，PMI回到荣枯线以上，CPI创新低，PPI降幅收窄，等等。这些数据释放出的积极信号表明，无论从供给端看，还是从需求端看，无论从宏观运行看，还是从微观活力看，在一系列稳增长措施下，中国经济企稳基础越来越牢固。

　　冰冻三日，非一日之寒。诸多经济数据释放出积极信号并非偶然。这是财政政策、货币政策和产业政策共同发力的必然结果。积极的财政政策不可或缺，在推动供给侧结构性改革和提振需求方面发挥出重要作用。受减税降费影响，8月份财政收入增幅仅1.7%。减税降费减少了财政收入，但也减轻了企业负担，增强了企业搏击市场的能力。

　　数据显示，1-7月份，营改增整体减税2107亿。财政支出力度不减，1-8月份，全国一般公共预算支出116120亿，同比增长12.7%。正是由于财政资金充分发挥出引导作用，投资才保持了稳定增长。截至2016年7月底，国家发展改革委向社会公开推介的PPP项目中，已有619个项目签约，总投资达10019.1亿元；国家发改委推出的11大类重大工程包中已开工48个专项、405个项目，累计完成投资63767亿元。可以说，积极的财政政策为经济企稳回升奠定了坚实的需求基础。

　　再来看货币政策。从2014年底到2016年初，为降低融资成本，支持实体经济发展，货币政策整体偏向宽松，期间央行6次降准，6次降息。连续降息降准降低了利率，减少了企业的融资成本，维持了企业的现金流，促进了企业发展，为宏观经济企稳提供了微观基础。由于货币政策的效应递减，出现了“流动性陷阱”，从今年二季度开始，货币政策又逐渐收紧。但这不能否认货币政策在稳增长中发挥的作用。如果2014年底到2016年初，不实施偏向宽松的货币政策，高企的融资成本也许会压倒更多中小企业，不利于中国经济企稳回升。

　　关于产业政策的效果，最近经济学界正在争论。那些认为产业政策无益于经济增长的经济学家，仅仅是个人之见。事实上，产业政策在维持一个国家经济稳定以及健康发展方面，发挥着无可替代的作用。为推动经济企稳回升，2015年，中国政府出台了《中国制造2025》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》等文件，有力推动中国高端制造业、电子商务、现代服务业等产业发展。2016年，“十大扩消费行动”启动实施，在扩大居民消费的同时，带动产业结构调整升级。一系列产业政策为经济企稳奠定了坚实的产业基础。

　　在财政政策、货币政策和产业政策的共同作用下，中国经济增长动力出现两大趋势性变化。一是产业带动上，由以工业为主导，向以现代服务业和高新技术产业为主导转化。有数据显示，今年上半年，第三产业增加值增速快于第二产业，占国内生产总值的比重为54.1%，比上年同期提高1.8个百分点。1-8月份，工业高技术产业投资以及文化、旅游、养老等服务业投资大幅增加。二是需求带动上，由以出口和投资为主导，向以消费为主导转变。数据显示，今年上半年，最终消费对经济增长的贡献率为73.4%，比上年同期提高13.2个百分点，比资本形成总额的贡献率高36.4个百分点。这两个趋势性变化，说明在产业结构升级的同时，消费也在持续升级，供需有效互动，经济结构持续优化，为经济持续健康增长酝酿出新动力。

　　经济企稳不是偶然出现的暂时性现象，而是必然出现的趋势性现象。由于“流动性陷阱”的存在，货币政策持续发力的空间有限。但是考虑到货币政策的时滞性，前期货币政策对未来经济增长依然会产生一定作用，再加上财政政策和产业政策的持续发力，经济企稳回升的趋势会继续保持。(中国经济网专栏作者乔瑞庆)

 

 

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·80后纠结的二孩账本：现实问题面前 生还是不生？
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·抑郁症就是“想不开”？关于抑郁症要纠正四个误区
    		•
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    十几万买地下车位该是谁的不动产?
        将城市地下空间纳入不动产统一登记管理是我国正在推进的工作,然而记者近日调查了解到,在许多城市,业主购买小...
  • ·莫让虚假营销加重楼市焦虑情绪
  • ·规范房地产市场：严打捂盘惜售虚假宣传
  • ·某市上周二手住宅交易超7000套 创近25周新高
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 上海福喜产销伪劣食品案：福喜将过期...
  • 生生不息：29岁妈妈生14个女儿 将继续...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 关注叙利亚局势：“征服阵线”二号人...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 北京降小雨利于污染物扩散 最高温降至...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    迎国庆 颂党恩
    洛阳市隆重举行烈士纪...
    黄河三峡山里人山楂柿...
    “第九届王城金秋菊展...
    精彩热帖

    抓拍

    狂野佤族刀舞

    金秋王城菊展掠影

    国旗下的车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    陈乔恩深秋大片曝光

    张一山示范出游正...

    倪妮赴巴黎看秀

    阿Sa杨丞琳互吻
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605