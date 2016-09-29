1978年12月，寒冬中透露着暖意，中共十一届三中全会作出改革开放的伟大历史抉择。

38载，砥砺磨练；38载，攻坚克难。

这期间，党中央团结带领全党全国各族人民，以超乎想象的勇气和速度，创造出一个又一个令人称赞的“中国奇迹”，改革开放的红利惠及每一个社会群体、每一个人。

全球化背景下，与世界迅速融为一体使中国成为全球经济推动力，世界也从中国新一轮改革开放中获得增长红利。正如习近平在G20会议上所指出的：“我们有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。”

2016年9月3日，国家主席习近平在杭州出席2016年二十国集团工商峰会开幕式，并发表题为《中国发展新起点全球增长新蓝图》的主旨演讲。新华社记者马占成摄

与时俱进改革开放迎来新嬗变

9月29日，中国(上海)自由贸易试验区运行三周年。

三年前，上海浦东，一块28平方公里的弹丸之地，烙印上了改革、开放、试验三个标签，激发出巨大活力。从改革开放的“排头兵”到全面深化改革的“试验田”，从首批入驻的25家企业到截至今年7月底入驻的790家持牌金融机构和约7700家各类金融服务企业，上海自贸区的飞速发展，是中国对外开放的一个生动缩影。

三十多年前，中国改革开放的大门，向世界敞开。而今，站在中国与世界关系历史性变迁的节点，中国的改革开放迎来新的嬗变。

“惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。”

正处于改革攻坚期和深水区的中国，穿荆度棘、破冰前行的路上，对外开放的决心却愈加坚定。正如，习近平强调：“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”

从国际环境看，全球经济仍处于金融危机后的深度调整期，复苏乏力、外需不振；从国内形势看，中国经济结构调整、转型升级，跨越“中等收入陷阱”，推进新一轮更高水平对外开放势在必行。

何为新一轮更高水平对外开放？十八届五中全会指出，进一步扩大开放、提升开放型经济水平，通过扩大对外开放引进先进要素，进一步利用好国际资源和国际市场，培育国际经济合作和竞争新优势，推动经济社会持续健康发展。

如何推进新一轮更高水平对外开放？顶层设计在步步完善，秉持自主开放与对等开放的原则，以开放型经济为酵母，中国的对外开放由内至外、由东至西，沿海内陆沿边协作互动的全方位开放新格局正在逐步构建。

中国(上海)自由贸易试验区的标志格外醒目柏可林摄

自贸试验，中国的开放，向着更宽的领域拓展。

经过“播下良种”、“精心耕种”后，自贸区建设由“试验田”升级为“高产田”。在自贸区改革的带动下，2015年浦东新区生产总值增长9.1%，比上海全市高2.2个百分点。

中国对外开放的力度越来越大。在上海之后，自贸区在天津、广东、福建开花，第三批自贸区也正在酝酿，外资入华比任何时候都领域更宽、门槛更低、待遇更公。

制度保障，中国的开放，向着更深的层次延伸。

“引进来”、“走出去”，开放的土壤培育开放的经济。近年来，中国的对外开放在一系列新机制体制的保障下，迈上了新台阶。2015年3月，新修订的《外商投资产业指导目录》出台，外商投资限制性措施大幅减少；9月，《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》发布，开放型经济新体制构建有了顶层设计。2016年中央深化改革领导小组第二十二次会议通过《关于深化投融资体制改革的意见》，明确要加强构建更加开放的投融资体制。

“一带一路”，中国的开放，向着更高的维度递升。