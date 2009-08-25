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高速应急车道奇葩事：张网捕鱼、玩航拍、停车酣睡
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 长江日报 2016-10-05 09:56
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　　国庆长假期间，高速公路免费通行，省内各大高速路段车流密集，这几天高速交警忙得停不下来，各种奇葩举动让民警头疼。

　　奇葩一：高速路上张网捕鱼

　　10月4日10时许，湖北高速交警襄阳大队民警巡逻至福银高速公路1213公里唐白河大桥时，发现在应急车道上有两名男子正在忙碌，民警停车上前一看，发现两名男子正在整理着一张渔网，准备在这高速公路上捕鱼，民警当即制止并将两名男子带下高速公路。

　　经询问，两名男子就是附近村民，原本相约到河边捕鱼，在岸边连撒几网后没有什么收获，觉得河中间的鱼应该多一点，就翻过护栏走到桥上，准备在高速公路上撒网捕鱼，正在整理渔网时被民警及时制止。

　　了解事情始末后，民警对两名男子进行了批评教育。在此交警提醒大家，高速公路车流量大，车速快，行人千万要遵守交通法规不要上高速。

　　奇葩二：被美景吸引停车玩航拍

　　3日，省高警利川大队民警在沪渝高速公路利川段巡逻至沪渝高速沪渝向1487KM处时，发现一辆黑色小车在应急车道上违法停车，当民警赶到现场时，只见一男子竟在玩航拍，民警赶紧上前制止，但该男子竟然不理不睬，专心玩他手上的操控仪器且时不时地往天空观望。

　　在民警的再三制止后，该男子才反应过来，立马收起了航拍机器。经询问得知，该男子称正准备开车去重庆游玩，行驶到1487KM处时，看到景色宜人，就忍不住停车玩起了航拍。

　　据了解，该男子是一名摄影爱好者，国庆假期带着家人准备前往重庆旅游，行驶至沪渝高速公路利川段时，觉得两侧风景宜人，于是将车停了下来，玩起了航拍，民警严肃地批评了该男子的危险举动，并对驾驶员占用应急车道的违法行为处以200元罚款、驾驶证记6分的行政处罚。

　　奇葩三：高速路边照顾小孩小便

　　10月2日9时37分，在荆宜高速公路宜荆向80KM处，一辆宜昌牌照的红色小轿车停在应急车道，车后双闪灯开着，右边的车门打开着，一旁还围站着几个人。当阳大队交警上前一看，原来一对夫妻正在路边照顾小朋友小便。

　　碰到民警，这对夫妻也十分尴尬，连忙解释，“不好意思，马上走，马上走！”

　　民警说：“你说你，前面500米就是收费站，下去一下又不收费，方便完了再调头上来。这里多危险啊，旁边还蹲着人在，随便哪个车撞一下，都有生命危险！赶快走，赶快走！”

　　高速交警提醒，带孩子长途行车，可在车内准备个尿壶，以备不时之需。这样在应急车道上不作任何警戒停车，非常危险，司机将被处以罚款200元、记6分。

　　奇葩四：高速路上停车酣睡

　　10月1日7时15分，省高警当阳大队民警巡逻至沪蓉高速公路蓉沪向1108KM时，发现一辆四川牌照的白色小轿车停在应急车道边，双闪灯开着，车后未放置安全标志牌，从远处还看不到车内有人。民警走近一看原来车内平躺着两男子正呼呼大睡。

　　民警立即敲窗叫醒了车内的驾驶员，“太困了，实在扛不住就睡了”，驾驶员解释道。“再往前走3公里就到服务区了，你看看你旁边呼啸而过的车流，多危险！”民警说。

　　随后民警告知驾驶员在高速违法停车的行为已经被记录，将会受到驾驶证记6分，罚款200元的处罚。并要求其马上前往前方3公里处的服务区休息。

　　高速交警提醒，高速应急车道是专门供工程救险、消防救援、医疗救护或民警执行紧急公务等处理应急事务的车辆使用，任何社会车辆禁止驶入或者以各种理由在车道内停留。如果车辆发生故障无法行驶，可以暂时停在应急车道，并在车后150米处放置危险警示牌，并打开双闪等待救援。节假日遇上高速堵车，车主更不应占用应急车道，不仅要受罚，更是会延误相关部门的抢救抢修工作。(记者 魏娜 通讯员 聂细锦 向定仕 杨雪涛 左腾)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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