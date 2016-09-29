《从你的全世界路过》剧照

因为长达7天的假期，国庆档始终被认为是“黄金档期”，从2008年的1.7亿元到2015年的18.5亿元，保持着超过年平均水平的高速增长。但缺乏大片领跑、缺乏口碑支持，这一涨势或将在2016年打破了，从9月30日至即日，单日票房全部低于去年同期。

前4日均低于去年同期

从9月30日至10月3日，国内单日票房分别为1.89亿元、2.8亿元、2.57亿元、2.38亿元，均低于去年同期成绩。在后期没有新片进入的情况下，这一颓势不易扭转，整个档期的票房恐难超过去年的18.5亿元。

然而，从2008年至今，国庆档这一黄金档期始终保持着高速的增长。尤其是从2013年至2015年，分别产出票房6.17亿元、10.91亿元、18.5亿元，增幅分别达到55%、76%、69%，均高于全年票房增速。2016年如出现负增长，将是近年来首次。

值得注意的是，市场降温并非国庆档独有。今年暑期档总票房123.29亿元，较去年同期减少1.49亿元；今年中秋档总票房6.05亿元，较去年同期减少3.43亿元。而9月27日，国内单日票房报收2903万元，今年第一次跌破单日3000万元大关。实际上，9月已有多次在3000万元线上徘徊。

国庆档票房曾一路攀升

在经历了几年的高速增长后，国内电影票房在2016年出现增速放缓的趋势，电商票补的降温被认为是重要原因之一。但在经历了多个档期的负增长后，低价票这个挡箭牌应该被拿掉了。

回顾2008年至今的数据，国庆档的增幅从27%一路攀升至76%，其中仅在2011年跌至7%。而2011年国庆档的重头影片为《白蛇传说》《画壁》，其在豆瓣网中的网友评分分别为4.8分、4.4分，口碑很差。

反观其他年份，要么有大片支撑，如2010年《狄仁杰之通天帝国》、2013年《狄仁杰之神都龙王》均贡献了当年国庆档约一半的票房；要么有高人气类型片领路，如2014年《心花路放》、2015年《夏洛特烦恼》和《港囧》，虽口碑有争议，却占到了喜剧片合家欢的类型优势。

在2016年国庆档的前四天，票房领跑的《从你的全世界路过》为文艺爱情片，《爵迹》口碑争议极大，《湄公河行动》虽正在凭口碑逆袭却受制于动作类型片的限制。该档期中唯一具有大片相的《我不是潘金莲》早在9月19日已退出国庆档。

进口片扎堆后国庆档

除了2012年的《飓风营救2》、合拍片《环形使者》外，近年来的国庆档鲜有进口片出现，成为了实际上的国产片保护档。今年，一众进口片都被压在了10月中下旬的后国庆档中，扎堆上映又是一场混战。

斯皮尔伯格新作《圆梦巨人》是一部童话冒险片，海外上映后口碑在水准线之上，但票房平平，国内将于14日上映。杰森·斯坦森与杰西卡·阿尔芭主演的《机械师2:复活》、汤姆·克鲁斯主演的《侠探杰克：永不回头》都是动作片、都是续集电影、都在21日上映，正面厮杀只怕两败俱伤。汤姆·汉克斯主演的《但丁密码》则是继《达芬奇密码》《天使与魔鬼》后，由导演朗·霍华德与汤姆·汉克斯联手打造的丹·布朗小说系列第三部，符号学教授继续拯救世界，品质令人期待，且是28日中美同步公映。（记者 万旭明）