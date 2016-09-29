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新房屋顶现60多个大小窟窿 石灰块脱落差点砸人
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 武汉晚报 2016-10-05 09:24
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　　屋顶千疮百孔，确实“辣眼睛”

　　昨天，武昌区杨园街融侨城小区的百余名业主集体向本报反映，收房5个多月来，他们的新房墙面和天花板经常出现鼓包，鼓起的石灰块一戳就往下掉，几乎每家都打了50多个补丁。花了一百多万元买的新房，如今墙面“繁星点点”，业主们心烦不已。

　　刚装好的新房“长包”

　　“这几十个补丁可把我们折腾够了。”融侨城6号楼1单元业主伍先生大倒苦水。今年5月，融侨城6号楼延期交房，伍先生随后花了20多万元进行装修，7月份搬进新家。

　　刚住几天，伍先生就发现饭厅和客厅的天花板上有十几处鼓包，这些凸起的包用棍子一戳，就往下掉石灰，墙面便留一个黑窟窿，十分扎眼。随后，在卧室、客房都出现了大小不一的鼓包。“好不容易刷的乳胶漆，现在全白费了。”

　　伍先生说，交房时压根没想到墙面还会“长包”。为了补墙，伍先生要求物业维修人员来打补丁，由于工程量大又爆灰，伍先生只好用塑料布将家里的家具、家电罩上，自己和家人在外租房子过渡。

　　而1号楼1单元64岁的业主王先生更是气愤，他拿着一块巴掌大的石灰块，指着小孩房的墙顶，后怕不已。这个巴掌大的石灰块不久前突然脱落，差一点砸到孙子的脑袋，脱落的石灰块上面还附着着碎石，100平方米的房子像这样的鼓包有60多处。之前，物业来维修了三次，如今又“长包”了。

　　业主反映，融侨城一期1号楼、5号楼、6号楼多次出现鼓包，其中6号楼最为严重，上半年交房时就看到墙面有水泥补丁。经过一个夏天，墙面变成了“大花脸”，平均每家都有50多处鼓包，若不修补简直“辣眼睛”。如今，业主们不仅担心装修，更担心安全问题。

　　物业开始处理“爆灰”

　　融侨城负责工程的陈姓工作人员解释，墙面鼓包其实就是混凝土“爆灰”，这在实际施工中比较常见。从交房至今，已接到不少业主的反映，他们及时派工人上门维修，对于已装修的新房，他们对爆灰点打“补丁”，然后再用同样颜色的乳胶漆修复。对于尚未装修的毛坯房，只要业主有要求，他们将抹灰层全部铲除，重新用砂浆涂抹，基本不再“爆灰”。目前，所有维修都是免费，没让业主掏一分钱。

　　至于房屋安全问题，陈姓工作人员表示，业主大可不必担心。今年8月份，武汉市建设科学技术委员会建筑工程施工专业委员会针对融侨城“爆灰”出具了一份技术咨询意见，“爆灰”部位主要位于混凝土梁和板，其中武汉嘉恒商品混凝土有限公司自查结果是，由于乌龙泉厂家提供的碎石不符合相关要求。“爆灰”原因是混凝土骨料中混有小颗粒膨胀性物质，膨胀性物质吸水后引起体积膨胀，体积膨胀形成“爆灰”点，属于局部混凝土“爆灰”问题，不影响结构安全。

　　湖北欣安律师事务所主任律师刘生林表示，新房出现质量问题，责任在于开发商，根据相关法律规定，能够修复的以修复为先，实在不能修复的可通过协商、起诉或向监管部门投诉来解决。若业主因房屋质量问题产生的费用，应由开发商承担。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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