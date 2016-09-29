李宝华医生生前参与拍摄的微电影画面，在剧中也谈及了医患关系。

因为曾经“交代病情”，山东莱芜的儿科医生李宝华被患者家属“记住”，并因此致祸。10月3日上午，刚刚值完夜班的儿科医生李宝华被患者家属持刀砍伤，并于当天下午宣告不治身亡。当地公安通报称，犯罪嫌疑人已被刑拘，目前，警方已就此事成立专案组调查。另据国家卫计委消息，国家卫生计生委、公安部派出工作人员对李宝华医生的家属及莱钢医院医务人员进行慰问，督办案件侦办工作。

行凶者阻止医院抢救伤者

3日下午，数段影像资料在网络流传。新京报记者注意到，网传图片中拍摄于一间医院内，地面布满血迹，呈喷射状。有网友称，事发地系位于山东莱芜的莱芜钢铁集团医院，一名李姓医生因医疗纠纷，被患者家属砍伤。

莱钢医院一位工作人员向记者透露，事发3日上午，遇难医生系该院儿科医生李宝华，今年34岁，妻子为医院护士。2日晚间，李宝华还值了一个夜班。3日上午，其在病房被一名患者家属砍伤。

据山东当地媒体报道，李宝华身中15刀，其中12刀在头部。此后，行凶者陈某一度阻止医院抢救李宝华。新京报记者获悉，李宝华送到抢救室时，医院虽组织全力抢救，但终因伤势过重不治身亡。

当事医生因“交代病情”致祸

这一极端事件，究竟因何而起？此前，曾有网友发布消息称，袭击李宝华的男子陈某，是莱芜市钢城区艾山街道办事处贤女庙村人，事发诱因为其女儿在莱钢医院出生后2天，因新生儿败血症、肺炎等综合症状而死亡。李宝华作为儿科医生，曾对其病情提过建议。孩子死亡后，陈某因未与莱钢医院达成调解协议，遂怀恨在心，做出伤医举动。

知情人士透露，2016年10月3日上午10时许，陈某身背单肩背包，内有砍刀和匕首各一把，在莱钢医院外科5楼医生办公室，将李宝华持刀砍伤。

昨日下午，在接受新京报记者采访时，莱钢医院医疗安全科一名负责人确认，此前医院在临床中已经确诊陈某女儿的病情为败血症和重症肺炎。该名负责人称，虽然这些病症并非疑难杂症，但是病情很快恶化。

此外，所谓网传“病情建议”，该负责人称当时李宝华在儿科重症监护室值班室时，曾从医学角度向患者家属介绍过患者的病情。

当地公安成立专案组

昨日下午，莱钢医院所属的山东省银山公安局发布案情通报，将该案定义为一起“严重伤医事件”。目前，犯罪嫌疑人陈某已被刑事拘留。该案已由银山公安局牵头组成专案组，将对此事继续进行调查。

莱钢医院医疗安全科负责人表示，李宝华与妻子育有一子，今年6岁，上小学一年级。事发后，李宝华妻子、父母情绪波动较大，医院已经安排了专人陪护。

回应

对暴力伤医犯罪分子将依法严惩

山东莱芜医患冲突事件发生后，国家卫生计生委会同公安部启动重大涉医案件应急处置程序，派出工作人员对李宝华医生的家属及莱钢医院医务人员进行慰问，督办案件侦办工作。国家卫生计生委和公安部再次重申，严厉谴责伤害医务人员的违法犯罪行为，对暴力伤医始终坚持零容忍，对违法犯罪分子将依法严惩。

新京报记者梳理发现，这已不是2016年的第一起医患冲突事件。今年5月6日，广东省人民医院口腔科主任医师陈仲伟在自己家中被一位患者砍成重伤，身中十余刀，经抢救无效宣告不治。

7月21日下午，河北省衡水市第四人民医院医生刘广跃被患者砍伤后死亡。

据了解，为保障医务人员和就医患者的人身安全，国家卫生计生委、公安部等9部门，自2016年7月起，在全国范围内开展为期1年的严厉打击涉医违法犯罪专项行动。(记者 王煜 卢通)