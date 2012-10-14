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西柏坡景区被曝村民路上拦车截客 政府部门介入调查
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京青年报 2016-10-05 09:21
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　　10月4日，北京青年报报道了游客自驾前往西柏坡旅游景区时遭遇当地村民拦车一事。游客吐槽称：“吃饭才让过去，不吃饭就得绕行”。10月4日下午5点半左右，河北平山县宣传部发布通告称，已对个别村民拦客的做法进行了调查取证，并给予批评教育。

　　10月3日，家住石家庄的王先生在网上发文称，自己驾车前往西柏坡纪念馆景区，按照导航指示走到陈家峪村附近时遇到堵车，下车察看后发现路上横着三四辆摩托车，拦路的几名男女不断问过往车辆：“吃饭吗？吃饭带你过去，不吃饭没有车位，从别的地方绕行吧！”

　　10月4日，平山县宣传部发布通告称，经查，10月3日平山县西柏坡景区游客达4万人，车次近万辆，通往景区的旅游主干路发生拥堵，部分游客通过周边乡村绕道前往景区。中午时段，周边乡村个别村民就在通村路上拦截过往车辆，帮助到其指定饭店就餐的游客优先通过，引起被拦截游客不满。县相关部门已对个别村民拦客的做法进行了调查取证，并给予了批评教育。

　　事情发生后，平山县迅速组织公安、旅游、西柏坡环境执法大队以及景区等相关部门紧急召开调度会，进一步增派交警力量，加强对西柏坡景区道路的交通疏导，确保不出现交通堵塞。

　　平山县宣传部工作人员告诉北青报记者，自己正在联系爆料网友，希望能够向被拦游客说明情况并表达歉意，同时帮助当地有关部门完成进一步调查取证。文/见习记者孔令晗

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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