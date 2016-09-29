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黄淮南部等地有大雾 局地能见度不足200米
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-05 09:12
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　　全国降水量预报图(10月5日08时-6日08时)

　　中新网10月5日电 据中央气象台监测，今晨，江苏北部、安徽北部、山东南部、陕西北部、江西中部等地出现大雾，局地出现能见度不足200米的强浓雾。

　　一、华北等地出现降雨降温天气，黄淮等地出现大雾

　　昨天白天到夜间，吉林中西部、辽宁中西部、内蒙古东部、河北北部、天津、北京等地部分地区出现中雨，河北北部局地大雨，内蒙古东南部局地出现降雪或雨夹雪天气；四川盆地西南部、贵州西南部、广西南部、广东南部、福建东部、海南等局地出现大到暴雨。今5时较昨5时，甘肃东部、陕西中北部、山西、河北等地出现6～10℃降温，局地降温幅度12～15℃。

　　今晨，江苏北部、安徽北部、山东南部、陕西北部、江西中部等地出现大雾，局地出现能见度不足200米的强浓雾。

　　二、北方多冷空气活动，黄淮南部等地有大雾

　　北方多冷空气活动。预计，6日起将有另一股冷空气将自西向东影响北方地区，新疆中北部、内蒙古大部、西北地区中东部、华北、东北等地气温将先后下降4～6℃，局地降温幅度可达8℃以上，并伴有4～6级风和小到中雨。

　　黄淮南部等地有大雾。5日早晨至上午，江苏北部、安徽北部、山东南部、江西中部、陕西北部等地的部分地区有大雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。中央气象台于10月5日06时发布大雾预报。

　　台风“暹芭”对我国海域的影响趋于减小。今年第18号台风“暹芭”于5日05时在韩国南部近海减弱为台风级(13级，38米/秒)。预计，“暹芭”即将于今天上午擦过或登陆韩国东南部沿海，之后将于今天夜间登陆日本本州岛西部沿海，随后减弱变性为温带气旋。“暹芭”对我国海域的影响趋于减小，中央气象台于5日06时解除台风蓝色预警。

　　未来三天逐日预报如下：

　　5日08时至6日08时，新疆中北部、青海东部和南部、西藏中东部、西北地区东部、四川中西部、云南西部和南部、福建、广东东部和南部、海南岛、台湾等地有小到中雨，局地大雨(见图1)。受台风“暹芭”外围环流影响，黄海东南部及东海东北部海域有7～8级大风，阵风可达9～10级。

　　6日08时至7日08时，内蒙古中东部、辽宁西部、华北大部、西北地区中东部、黄淮西部、江淮、江汉东部、江南中东部、华南东部、西南地区中西部、西藏中东部以及海南岛和台湾等地有小到中雨，其中，陕西北部、华北北部和西部、浙闽沿海、台湾东部等地的部分地区有大到暴雨(见图2)。台湾南部洋面、南海东北部、台湾海峡将有7～9级、阵风10～11级大风。

　　7日08时至8日08时，内蒙古东部、黑龙江南部、吉林西部、江苏中南部、安徽南部、江西北部、浙闽沿海、广东东部、四川南部、云南东北部、台湾等地有中到大雨，其中，江苏东部、台湾等地的部分地区有暴雨，台湾局地有大暴雨(100～120毫米，见图3)。内蒙古和华北等地有4～6级风。南海东北部有8～10级、阵风9～11级大风。

　　三、未来天气展望

　　未来10天，北方地区冷空气活动频繁，主要影响时段在5日和6日至8日，新疆、华北东部、东北地区的平均气温将比常年同期偏低1～2℃。未来11至20天，北方地区降水强度较前期减弱，西北地区东南部、西南地区东部、江汉西部累计雨量有30～50毫米；主要降雨过程在16日和20日前后。

　　未来一周，在西北太平洋或南海将有1个台风生成，并可能影响我国南部海域及沿海。

　　四、天气影响和关注重点

　　一是北方地区注意防范大风、降温、降雨天气对节日出行的不利影响，并做好保暖工作；二是陕西北部、山西西部及江苏等地有中到大雨，需防范次生灾害及对交通旅游等的不利影响；三是受冷空气影响，全国大部地区气温将持续下降，南方晚稻区注意预防寒露风危害；四是福建、广东等地需密切关注西北太平洋和南海热带扰动的活动和发展。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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