原标题：北方局地降8℃ 6日新一轮冷空气来袭

中国天气网讯 今天(5日)，冷空气继续影响我国北方地区，黄淮北部、东北地区东南部等地将先后有4～6℃降温，局地降温幅度可达8℃以上。预计6日至8日，还将有新一股冷空气影响中东部大部地区，带来降温降雨天气，公众需注意气温变化，及时添加衣物。

昨天，在冷空气的影响下，西北地区东部、华北地区和内蒙古大部地区都出现了显著的降温，昨天14时相比3日同时次降幅普遍达到10℃左右，局地降温达到15℃。像陕西延安出现了18℃的降温，甘肃平凉降温16℃，一夜之间仿佛从秋季跨入冬季。北京降温也有约10℃，昨天14点气温为17.3℃，持续比较阴冷的天气。

4日，受降温天气影响，游客纷纷换上了保暖的衣物。(图片来源：新浪微博)

今天，冷空气继续向南推进，影响黄淮北部等地。中央气象台预计，黄淮北部、东北地区东南部等地将先后有4～6℃降温，局地降温幅度可达8℃以上。以山东省会济南为例，昨天最高气温达30℃，预计今天最高气温为26℃。

同时，在在江淮、江南北部等地，今晨仍有大雾。预计，5日早晨至上午，江苏北部、安徽北部、山东南部、江西中部、陕西北部等地的部分地区有大雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。为此，中央气象台于10月5日06时发布大雾预报。

在国庆假期后半段，还将有新一轮的冷空气来袭。预计，6日起，另一股冷空气将自西向东影响我国北方地区。新疆中北部、内蒙古大部、西北地区中东部、华北、东北等地将先后有4～6℃降温，局地降温幅度可达8℃以上。上述地区伴有4～6级风和小到中雨的降水过程。

相较于北方地区的气温整体偏低，南方大范围地区的气温仍然会比较高。未来几天，大部地区的最高气温维持在30℃左右，局地最高气温还会达到33℃左右。像省会级城市广州今明天的最高气温或将达到33℃，南宁今明两天有望出现高温。

国庆假期期间，北方地区的公众需注意气温变化，及时添加衣物，以免着凉；南方地区的公众则需注意防晒防暑，多补充水分；同时，出行注意交通安全。