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诺贝尔物理学奖：109次颁发，4对“获奖父子档”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-05 08:09
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　　中新网10月4日电 2016年诺贝尔物理学奖10月4日在瑞典揭晓，大卫·索利斯(David J. Thouless)、邓肯·霍尔丹(F. Duncan M. Haldane)和迈克尔·科斯特利茨(J. Michael Kosterlitz)荣获该奖项，因在理论上发现了物质的拓扑相变和拓扑相。诺贝尔奖官方网站解读了诺贝尔物理学奖百年来的历史：

　　【1901年首次颁发】

　　诺贝尔物理学奖是根据瑞典著名化学家阿尔弗雷德•贝恩哈德•诺贝尔的遗嘱，以其部分遗产作为基金创立的5项奖项之一，旨在奖励那些对人类物理学领域里作出突出贡献的科学家。

　　诺贝尔奖由瑞典皇家科学院颁发。首次颁发是在1901年，获奖者是发现X射线的物理学家威尔姆•康拉德•伦琴。诺贝尔物理学奖的获得者还包括爱因斯坦、居里夫人、玻尔等等有着杰出贡献的科学家。

　　【共颁发109次】

　　自1901年至2015年，诺贝尔物理学奖项已颁发109次。其中，1916年、1931年、1934年、1940年、1941年和1942年这6年未颁奖。

　　为什么这些年份没有颁奖？诺贝尔基金会的章程称，如果没有足够重要的成就，奖金将被留至下一年。如果第二年仍然未能颁出，这份奖金将被加入到基金会的限制资金中。在两次世界大战期间，诺贝尔奖较少颁出。

　　【201人次获奖，2名女性】

　　从1901年到2015年，诺贝尔奖物理学奖颁发给了201人次。约翰•巴丁曾经两次获得这一殊荣，因此事实上一共有200人获得过这一奖项。

　　在获得过诺贝尔物理学奖的200名个人中，仅有2名女性。其中一位是著名物理学家、化学家居里夫人，她于1903年与丈夫皮埃尔•居里共同获此殊荣。居里夫妇也是唯一一对共同获得诺贝尔物理学奖的夫妻。

　　【单独获奖与共同获奖】

　　截至2015年，物理学奖颁发给单独个人的为47次；32次该奖项为两人同得，30次该奖项由三人共享。

　　根据规定，一项诺贝尔奖最多可以颁给两项不同的成就，奖金将均分。而如果一项成就是由2到3个人共同完成，那么奖金将联合授予他们。一份奖金最多由3人分享。

　　【从25岁到88岁】

　　劳伦斯•布拉格是迄今获得物理学奖最年轻的人，1915年，年仅25岁的布拉格与其父共同获得诺贝尔物理学奖。

　　2002年，88岁的雷蒙德•戴维斯获诺贝尔物理学奖。这使他成为目前获得诺贝尔物理学奖年龄最大的人。

　　诺贝尔物理学奖的获奖者平均年龄为55岁。

　　【4对“获奖父子档”】

　　1915年，威廉姆•布拉格和他的儿子劳伦斯•布拉格共同获得了诺贝尔物理学奖。

　　除了这对共同获奖的父子外，还有3对“家学渊源”的父子先后获得了诺贝尔物理学奖。分别是1922年获奖的父亲尼尔斯•玻尔和1975年获奖的儿子奥格•玻尔，1924年获奖的父亲曼内•西格巴恩和1981年获奖的儿子凯•西格巴恩，以及1906年获奖的父亲约瑟夫•约翰•汤姆生和1937年获奖的儿子乔治•帕杰•汤姆生。

 
 
 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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