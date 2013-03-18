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太呛！日本一家寿司店给外国顾客猛加芥末引不满
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-04 09:49
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　　中新网10月4日电据外媒报道，由于被指做给外国客人吃的寿司加了比较多的芥末、“恶搞外国客人”，位于大阪的寿司店“市场寿司难波店”在店铺官网上发布了道歉文章。

　　店方介绍，由于外国顾客要求增加芥末量的情况较多，自1至2年前起，便在未经确认的情况下将芥末量增加至正常的2倍左右。该店在1日之后，接到了数10通批评电话和无声电话。今后将调整成另行添加芥末的方式。

　　该餐厅官网上的声明说，这导致一些外国客人不愉快，会“彻底教育员工”。

　　据报道，此前有韩国的游客到该餐厅点用寿司，结果发现上面涂抹的芥末比日本客人的要多许多。根据韩国游客在社交媒体上发布的贴文，餐厅服务人员看到客人被芥末呛到流眼泪的时候，还在“讪笑”。

　　发文的韩国游客还指责说服务人员表示这就是“民族差别”，贴文发出之后经过社交媒体一再转发，成为新闻题材并引来大量的负面批评。

　　虽然网络上相继出现“故意捉弄不会日语的游客，这是种族歧视”等指责，但该公司则表示“完全没有歧视的意思”，给予了否认。

　　公司在主页上道歉称“为网络上引发的骚动表示歉意”，并解释道“给不爱吃芥末等食物的顾客留下了不愉快的回忆”。文章中还表明“并未确认到有从业人员发表过民族歧视的言论”。

 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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