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美国纽约州一名中国留学生遭枪杀 传为北京富二代
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国青年网 2016-10-04 09:57
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　　中新网10月3日电据美国中文网2日报道，美国纽约州雪城大学一名中国留学生在学校附近的一所公寓外遭枪杀，目前警方正在全力搜捕嫌犯。警方称，作案动机尚不明，希望居民配合调查。

　　纽约州安大谷郡警局发言人证实，死者为来自北京的23岁雪城大学留学生袁小鹏(Xiaopeng Yuan，音译)。警方在公布他的姓名前试图联系过他的家人。

　　日前，警局接到枪击报警，随后在靠近莱莫恩学院的一处名为Springfield Garden的公寓楼后发现袁小鹏的尸体。随后警方对案发地附近3幢住宅楼及停车场拉起警戒线，并进行拍照和搜索、寻找目击证人。

　　目前，警方找到的唯一物证是一辆雪佛兰汽车。这辆车牌为“SWAG PIP”的汽车在袁小鹏尸体附近的停车场被发现。

　　当地时间1日，雪城大学公共安全部门公布了一份声明，声明表示袁小鹏是学校文理学院数学专业的一名大三学生，部门工作人员正在协助配合安大谷郡警局对案件进行调查。

　　文理学院副院长瑞贝卡瑞德坎特罗威茨说：“我和校长肯特感到十分悲痛，全校都在默哀，希望我们的慰问和关怀能带给袁小鹏的家人、朋友和所有认识他的人。”

　　据悉，事发地附近多年间曾发生过多起持刀伤人事件，警方曾于1992年和2010年至该幢公寓楼进行谋杀案调查工作。

　　另据中国日报，【雪城被杀留学生传为北京富二代】据侨报报道，纽约雪城大学23岁中国留学生袁晓鹏9月30日在宿舍楼后面被人枪杀。据网友留言，袁晓鹏是来自北京的富家子弟，酷爱篮球，在学校是个受欢迎的人。雪城警方仍在调查中，还未确定嫌疑人。袁晓鹏的微博最后一次更新是9月29日，他贴了一张中国学生球队的照片。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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