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全国道路交通总体平稳 重点景区车流量继续增大
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-10-04 09:20
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　　新华社北京10月3日电(记者邹伟、陈菲)国庆长假第3天，全国高速公路、国省干道公路车流量总体平稳，京津冀、长三角、珠三角等区域交通流量高位运行，重点景区周边道路车流量继续增大，部分景区周边路段出现局部拥堵缓行情况，北京、上海、武汉、成都等城市周边出城方向和郊区局部交通流量上升。

　　这是记者3日晚间从公安部交管局获悉的。截至17时，全国高速公路、国省道干线公路以及主要景区周边道路交通总体平稳有序，未发生严重道路交通拥堵，未接报一次死亡5人以上道路交通事故。

　　据介绍，各地公安交管部门加强分析研判，科学安排勤务，强化宣传提示，加大路面管控力度，严查严管突出交通违法行为，全力保障交通畅通，全力预防重特大交通事故。上海继续推进道路交通违法行为大整治行动，从严查处各类交通违法行为；安徽、河南、贵州等地针对局部大雾路段启动应急预案，采取局部管制、警车带道缓行等措施，确保交通安全；山西、浙江、海南等地加强重点景区交通疏导，确保景区道路畅通有序。各地普遍加强交通安全宣传提示和交通引导，利用多种形式及时发布道路运行情况，提示群众错峰、绕道，合理选择出行时间、路线，宣传交通安全和驾驶知识，提示驾驶人安全出行。

　　明天是国庆长假第4天。据天气预报，北方大部大风降温。公安部交管局提醒广大驾驶人，要提前了解行经路线沿途天气情况和实时路况，注意观察高速公路沿线电子显示屏提示信息，错开出行高峰和恶劣天气。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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