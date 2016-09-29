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国庆假期第三天全国旅游接待1.08亿人次
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-10-04 09:21
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　　新华社北京10月3日电(记者齐中熙)国家旅游局数据中心根据主要监测点、各地上报数据和交通部门客流数据综合测算，10月3日全国旅游接待人数1.08亿人次，同比增长14.3%；旅游消费880亿元，同比增幅15.1%。

　　国庆假期第三天，乡村旅游、休闲旅游、生态旅游、红色旅游成为旅游市场亮点，家庭式、亲朋结伴式短线游和自驾旅游等成为主要出行方式。各地举办的丰富多彩民俗节庆活动吸引了大批游客。赏花游、采摘游、美食游等极大地丰富了旅游产品供给。

　　当日，全国铁路持续高位运行，预计发送旅客1100万人次，预计增开旅客列车388列。北京铁路局、上海铁路局、广铁集团等部分重点区域线路继续呈现“井喷”态势。道路方面，主要旅游城市、旅游景区道路车流量仍大幅增长，部分高速公路、国省道干线公路以及重点景区道路通行压力仍然较大。民航方面，机票价格回落，国内出行压力缓解。

　　辽宁前3日共接待游客1740万人次，同比增长11.6%；旅游收入982112万元，同比增长13.3%。上海前3日累计接待游客约455万人次，同比增长7%。江西1日-3日，全省36个重点旅游景区累计接待游客387.02万人次，同比增长22.92%。山东前3日全省监测的百家旅游景区三天共接待游客495.5万人次，同比增长11.3%。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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