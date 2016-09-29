参考消息网10月4日报道 外媒称，中国社会科学院城市发展与环境研究所党委书记李春华9月30日在2016年中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.9》发布会上表示，2015年中国因食品安全导致死亡人数达到上万人。

据俄罗斯“卫星”新闻通讯社网站9月30日报道，李春华表示，2015年因国内食品安全导致死亡人数达到上万人，经济损失高达50亿。影响食品安全的因素众多，既包括土壤污染、空气污染、水体污染、化肥使用、抗生素滥用等因素，也包括人文精神、契约精神的缺失、发展理念的偏失或者错位、监管手段不到位等原因，这些原因都是导致以上问题产生的根本原因。

他同时指出，目前污染物进入了人们赖以生存的土壤环境，长期在土壤中积累，形成了一触即发的化学定时炸弹。目前，中国至少有1300万至1600万亩的耕地受到了污染。约80%的农药直接进入到环境，直接威胁了每天食用的蔬菜。李春华表示，中国化肥的使用量占世界的35%，相当于美国和印度的总和，存在明显的化肥过度使用情况。中国农作物每亩平均使用化肥量21.9公斤，远高于世界平均水平的每亩8公斤，是美国的2.6倍、欧盟的2.5倍。

他还指出，地沟油使人致癌。对于地沟油的监管乏力，在高额利润的促使下把人格底线都抛弃了。中国每年返回餐桌的地沟油为200万到300万吨。