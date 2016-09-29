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多地景区门票光速涨价 一年禁涨期为何成了备涨期？
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京晨报 2016-10-04 09:08
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　　国家发展改革委、国家旅游局去年9月下发通知，在全国开展为期一年的景区门票价格专项整治工作。其间，各地原则上不出台新的上调景区门票价格方案。但是，记者日前调查发现，全国超过10个省份的景区今年以来启动门票调价程序或已提出调价意向，“禁涨期”沦为多地景区的“备涨期”。一些景区听证会还存在新设“园中园”变相涨价、公示期“缩水”、超幅度涨价等涉嫌违规行为。

　　门票一年不涨禁令到期

　　国家发展改革委、国家旅游局去年下发《关于开展景区门票价格专项整治工作的通知》提出，自2015年9月至2016年8月，在全国开展为期一年的景区门票价格专项整治工作。专项整治期间，各地原则上不出台新的上调景区门票价格方案。

　　据不完全统计，湖北、吉林、广东、福建、云南等至少10个省份的景区，自今年以来开启门票调价程序或已提出调价意向。记者注意到，一些景区今年上半年已走过门票价格调整听证会公告、召开听证会、形成新价格方案等流程，抢占“备涨”先机。

　　比如，湖北十堰市郧西县五龙河景区今年4月举行听证会，拟从现行价格80元/人次调整到100元/人次。湖北十堰市旅游局有关负责人表示，这个调整是基于景区扩容，由此前沿岸3.5公里扩大到10公里，并增加了游船、小木屋等项目。“目前县政府还未批复，批复后公示半年执行。”

　　禁涨令结束后光速涨价

　　个别景区不仅走过了上述流程，还“光速”完成公示并执行上调后的票价。广东5A级大角湾景区今年5月18日发布景区门票价格听证会公告，6月中旬开听证会，7月18日已正式上调票价。

　　值得注意的是，另一些景区则将听证会时间确定在8月下旬至9月“集中冲刺”，有的就定在“禁涨令”结束后的第二天。记者在福建武夷山市政府网站看到，武夷山市物价局9月1日召开门票价格调整听证会，拟将大安源景区泰平洋水上广场门票价格由原来的30元/人次调整为40元/人次。

　　还有多地景区此前发布听证会预告，事实上已进入价格调整程序。比如，内蒙古满洲里将在10月中旬召开呼伦湖旅游景区门票价格听证会、山东省烟台市将在11月召开东炮台海滨旅游风景区和毓璜顶公园古建筑群的门票价格听证会。

　　盘点

　　景区如何变相涨价

　　●开园中园涉嫌涨价

　　吉林省物价局7月15日召开东北虎园熊猫馆门票价格听证会，拟将东北虎园内的熊猫馆门票定价为40元/人次。熊猫馆有关负责人称，熊猫是从别处租借三年，只是临时行为，所以申请制定独立门票。物价局评估每人次成本核算为42.87元。而记者了解到，熊猫馆去年7月试运行以来已收费一年多。东北虎园位于5A级景区长春净月潭国家森林公园内，熊猫馆位于东北虎园内，要看熊猫至少要买两道门票。

　　多位旅游业内专家认为，熊猫馆可单设别处，东北虎园内再建熊猫馆收门票，无论是否是临时项目，都属新设“园中园”，有变相涨价之嫌。

　　●公示期大幅度缩水

　　根据旅游法第四十四条规定，“景区提高门票价格应当提前六个月公布”。

　　然而，记者在广东阳江市发展和改革局官网看到，《大角湾景区门票价格调整社会稳定风险评估——公众参与公告》的公示有效期仅7天。大角湾景区从6月中旬开听证会到7月18日上调票价，公示期远未达到六个月，涉嫌违规。

　　此外，吉林省物价局官网显示，7月15日召开东北虎园熊猫馆门票价格听证会，7月19日物价局下文即日起执行票价吉林省物价局有关负责人回应说，听证会上定价方案一致通过，根据规定可直接印发。“这是制定门票价格而不是调整，调整不但有6个月公示期，还有逢节假日前一个月内不能调，所以一年没有几天能调价。”

　　●拟调涨幅度超上限

　　根据安徽省合肥市庐江县物价局官方公告显示，5月26日召开庐江县冶父山风景门票价格调整听证会，县物价局提交的听证方案是：将进山门票价格由10元/人次调整为20元/人次。记者核算发现，拟调涨幅度高达100%，而国家发改委明确规定“50元以下的景区，一次提价幅度不得超过原票价的35%”。

　　政府调价

　　知名景区不涨反降

　　“禁涨令”期间究竟是否可以启动调价程序？业内专家认为，对于通知中“原则上”的理解，各地出现了差异。多地景区虽没正式上调价格，但在此期间启动门票调价程序并制定门票价格方案。对于这种打“擦边球”式涨价的行为，有关部门应予以重视和规范。

　　记者在调查中还发现，一些省区市在控制景区门票涨价方面做出了有益探索。有的地区要求辖内景区一定年限内不能涨价，还有的知名景区门票价格不涨反降。

　　湖北5A级景区神农架则在去年和今年两度下调门票。神旅集团行政部高级主管向祖行介绍，神农架景区联票价格两度下调，去年3月举办听证会由319元调到299元，今年3月又举办听证会由299元下调到269元，该联票还可以让游客在5天之内多次进出景区，以“慢旅游”的方式拉长了消费链。

　　专家分析

　　变相涨价应立即纠正

　　华东师范大学旅游系主任楼嘉军说，根据国家发展改革委、国家旅游局有关规定，实行政府定价、政府指导价管理的景区，应严格执行价格政策，不得以任何名义、任何形式擅自提高或变相提高门票价格。楼嘉军说，对通过违规设置、强制销售“园中园”门票、临时门票、不同景区联票等形式变相提高门票价格等违反国家有关规定的行为，应立即纠正，并由价格主管部门依法予以处罚。

　　据新华社

　　(北京晨报)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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