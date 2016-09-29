1日下午3点左右，四川遂宁蓬溪县红海景区内高空钢索演出突然发生意外，造成4名男性演职人员落水。经确认，3人死亡，1人获救。目前，事故原因正在调查。

现场多名目击者称，事发时有4名特技演员在表演，两人在钢索上骑自行车，另两人用绳索将自己吊在车轮下，悬空于湖面。两人从人工湖这一头向另一头滑动时突然冲向地面。现场网友发布的照片显示，一名身着绿色演出服的演职人员躺在地面上，身边有血迹。网友拍摄的视频显示，事发时有两人在钢丝绳上表演时突然冲入水中，随后现场多名人员拉绳子救人。

事故发生后，遂宁和蓬溪市县相关领导第一时间赶赴现场，组成指挥部和搜救组、现场勘查处置组、事故调查组、善后处置组和信息联络发布组，迅速组织公安、消防、海事等相关专业人员不间断搜救，对获救人员进行全面检查，安排医务人员现场进行抢救待命；责成景区全面停业整顿，依法有序做好善后工作。

记者从蓬溪县委宣传部获悉，10月1日15时许，蓬溪县红海景区内高空钢索演出发生意外，造成4名演职人员落水（均为男性）。经确认，2人死亡，1人失踪，1人获救（经全面检查，生命体征正常）。4人均系河南省新乡市获嘉县人。

昨天下午3点38分，失踪人员周某全已打捞出水。经医护人员现场检查，周某全已无生命特征，确认遇难。目前，搜救工作已结束，事故一共造成3人遇难，具体原因正在进一步调查中。