10月2日，景山公园，游客在万春亭上眺望故宫。新京报记者薛珺摄

昨日，北京市属公园及园博馆累计接待游客约56万。北京市公园管理中心相关负责人介绍，根据往年经验，今明两天游客量将达国庆假期最高峰，预计超过60万人。为此，市公园管理中心推出18处“冷景区”，方便游客选择游玩。

12时至14时为游园高峰时段

根据统计数据，截至昨日下午3点，北京市属11家公园和园博馆累计游客量56万人次。与往年一样，排名前三位的公园依旧是颐和园、天坛公园及动物园。其中，前两者游客量均超过10万。

北京市属各公园游园人数实时播报显示，各个时点游客人数均较昨天明显增长。其中，12点至14点，为游客在园的高峰时间。

中午12点，实时在园人数达14.9万人次，游客量上升明显。颐和园、动物园、香山、园博馆游客量涨幅较前2小时超过一倍。

14点，在园游人共计18万。其中，颐和园东宫门、北宫门，北海正南门，中山公园东、南门游客量较大，客流不断；动物园正门游客逐渐减少；香山公园上山索道近乎满员，香炉峰游客人数较多；景山公园万春亭拍照赏景游客较为集中，但尚能保证顺畅游览，未达到景区最大承载量。

今明两天入园人数将达最高峰

根据往年统计，今明两天，入园人数将达到国庆长假最高峰。市公园管理中心相关负责人介绍，游客量将突破60万。

昨日，市公园管理中心对外发布市属公园18处冷门景区，方便游客游览。其中，颐和园的南部景区，包括八方亭、玉带桥、西门以南至南如意门，正举行首届颐和园文化创意产品展，主会场设在八方亭广场，分会场设在松堂广场。

天坛公园的神乐署，也将举办“神乐之旅·国庆专场音乐会”，可由天坛西门进入后到达。演出全过程为开放式，专家会讲解古代乐理知识，展示古乐器的演奏方法。感兴趣的观众可以上台与古乐器零距离接触，还可以跟演员同台演奏。

此外，中山公园愉园的金鱼长廊将展示32个展缸，包括观赏鱼90条，7个木海里展出小金鱼100条。北京动物园从北门入园的犀牛河马馆也值得一去，犀牛河马馆改造扩建仿非洲风格室外运动场一处，建有犀牛雕塑。

■ 现场

景山公园

在园人数超3万将设单行游览线

昨日，记者在景山公园万春亭看到，游客大多有序进出，未出现拥堵。上午10点，景山公园工作人员介绍，目前，上下两层平台区域内游客不到百人，大部分为北京市民。

景山公园相关负责人介绍，按照往年的规律，很多跟团游客应该在游览完故宫才会到景山，所以上午大部分来的都是本地市民，高峰一般出现在下午。

万春亭最大能同时容纳400名游客。上述负责人介绍，这几天，万春亭还未达到最大承载量，如果游客大量攀升，如在园人数超过3万，将启动限流措施，如设置单行游览线，东边步道上山，西边则下山，疏导人群，并限制入园人数。

作为中轴制高点的万春亭，可纵览北京中轴景观，成为进入景山公园游客的必选之地，也是其热门景区。景山公园相关负责人解释，如果万春亭游客较多，市民也可选择公园西北角的科普园艺中心，正在展出反季节的牡丹花。

■ 链接

居庸关提前开园两小时接待游客近万

为了应对十一长假，昨日，居庸关长城景区将开园时间从早晨6:30提前到了6:00，仅两个小时进园游客达到9000多人。

据居庸关长城景区相关负责人介绍，10月2日、3日、4日和5日为客流高峰期，这四天开园时间提前至早上6点，6日和7日将根据流量机动调整。

“十一”长假的第二天，不少人选择前往八达岭、居庸关长城游玩。8点左右，居庸关长城北关停车场已经停了六七十辆旅游大巴车。“由于京藏高速每年这时候都容易堵车，一些外地自驾游客会在上山的前一晚住在昌平、南口附近，这样可以在高速堵车之前到达景区。”该负责人表示。

据了解，从昨日早上7点开始，出京前往长城方向的车辆在京藏高速上堵了10余公里。

“居庸关长城旺季早晨开园的时间是6:30，今天（10月2日）开园的时间提前到了6:00。”昨日，景区检票工作人员称，即使这样，开园时已经有近三十个团的游客在等待入园了，不过这还不是最高峰，人最多的早晨应该是10月3日和4日。

据其介绍，昨日从早晨6点开园到8点，两个小时进园游客9000多人，上午9点，居庸关长城北关停车场车辆有所减少，散客开始陆续到达。“下午三四点钟还会有一波高峰，一般是上午去过十三陵后过来的团。”