编者按：喜迎国庆，举国欢腾。在第67个国庆节期间，党建网微平台(微信号：zxbdjw)特别策划推出《国家》系列微信专稿，分为：

《国家》系列之三：不能不懂的国家知识

《国家》系列之四：不能不知的国家命运

《国家》系列之五：不能忘怀的国家大典

《国家》系列之六：不能不赞的国家实力

《国家》系列之七：不能不敬的国家英雄

在国庆7天假日期间，每天推送1篇，以飨读者。今天推出第二篇：《国家》系列之二：不可忘却的国家意识。

中国是一个怎样的国家？

2014年4月1日，习近平在比利时布鲁日欧洲学院发表演讲。其中谈到，中国几个最显著的特点：

第一，中国是有着悠久文明的国家。在世界几大古代文明中，中华文明是没有中断、延续发展至今的文明，已经有5000多年历史了。

第二，中国是经历了深重苦难的国家。中国人民对被侵略、被奴役的历史记忆犹新，尤其珍惜今天的生活。

第三，中国是实行中国特色社会主义的国家。独特的文化传统，独特的历史命运，独特的国情，注定了中国必然走适合自己特点的发展道路。我们走出了这样一条道路，并且取得了成功。

第四，中国是世界上最大的发展中国家。让13亿多人都过上好日子，还需要付出长期的艰苦努力。中国目前的中心任务依然是经济建设，并在经济发展的基础上推动社会全面进步。

第五，中国是正在发生深刻变革的国家。中国已经进入改革的深水区，需要解决的都是难啃的硬骨头，这个时候需要“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气，不断把改革推向前进。

让爱国主义精神代代相传、发扬光大

在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。

——2013年10月21日，习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话

弘扬爱国主义精神，必须把爱国主义教育作为永恒主题。要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。要深化爱国主义教育研究和爱国主义精神阐释，不断丰富教育内容、创新教育载体、增强教育效果。要充分利用我国改革发展的伟大成就、重大历史事件纪念活动、爱国主义教育基地、中华民族传统节庆、国家公祭仪式等来增强人民的爱国主义情怀和意识，运用艺术形式和新媒体，以理服人、以文化人、以情感人，生动传播爱国主义精神，唱响爱国主义主旋律，让爱国主义成为每一个中国人的坚定信念和精神依靠。要结合弘扬和践行社会主义核心价值观，在广大青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义宣传教育，让爱国主义精神在广大青少年心中牢牢扎根，让广大青少年培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行，让爱国主义精神代代相传、发扬光大。

——2015年12月30日，习近平在中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

历史告诉我们，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。国家好，民族好，大家才会好。

——2012年11月29日，习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话

中国女排夺得里约奥运会冠军

中国女排夺得里约奥运会冠军

为什么我们最有理由自信？

2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中指出：

当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。

我们要坚信，中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化的必由之路，是创造人民美好生活的必由之路。

我们要坚信，中国特色社会主义理论体系是指导党和人民沿着中国特色社会主义道路实现中华民族伟大复兴的正确理论，是立于时代前沿、与时俱进的科学理论。

我们要坚信，中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。

文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。

2015年3月，根据习近平主席和中央军委命令，中国海军舰艇编队赴也门执行撤离中国公民任务。

我们不惹事也不怕事

南海诸岛自古以来就是中国领土，这是老祖宗留下的。任何人要侵犯中国的主权和相关权益，中国人民都不会答应。中国在南海采取的有关行动，是维护自身领土主权的正当反应。对本国领土范围外的土地提出主权要求，那是扩张主义。中国从未那么做过，不应当受到怀疑和指责。

——2015年10月18日，习近平接受路透社采访时强调

中国不觊觎他国权益，不嫉妒他国发展，但决不放弃我们的正当权益。中国人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事，任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。

——2016年7月1日，习近平在在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

2016年10月1日清晨，超过10万名来自全国各地的各族群众在北京天安门广场观看升国旗仪式，庆祝中华人民共和国成立67周年。

“东方第一哨”升起国旗

中华民族近代以来最伟大的梦想

每个人都有理想和追求，都有自己的梦想。现在，大家都在讨论中国梦，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

——2012年11月29日，习近平在参观“复兴之路”展览时的讲话

中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断为人民造福。

——2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

实现中国梦，必须坚持中国特色社会主义道路。我们已经在这条道路上走了30多年，历史证明，这是一条符合中国国情、富民强国的正确道路，我们将坚定不移地沿着这条道路走下去。

实现中国梦，必须弘扬中国精神。用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神振奋起全民族的“精气神”。

实现中国梦，必须凝聚中国力量。空谈误国，实干兴邦。我们要用13亿中国人的智慧和力量，一代又一代中国人不懈努力，把我们的国家建设好，把我们的民族发展好。

——2013年5月31日，习近平接受拉美三国媒体联合书面采访时强调

要高举各民族大团结的旗帜，在各民族中牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识，最大限度团结依靠各族群众，使每个民族、每个公民都为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，共享祖国繁荣发展的成果。

——2014年5月28日，习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话强调

链接：四个国家级纪念日

中国人民抗日战争胜利纪念日

2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在天安门广场隆重举行。习近平检阅受阅部队。

2014年2月27日，十二届全国人大常委会第七次会议通过决定，将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。

南京大屠杀死难者国家公祭日

2014年12月13日，习近平出席南京大屠杀死难者国家公祭仪式并发表重要讲话。

2014年2月27日，十二届全国人大常委会第七次会议通过决定，将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。决议的通过，使得对南京大屠杀遇难者的纪念上升为国家层面。

烈士纪念日

2016年9月30日上午，党和国家领导人出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。

2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议经表决，通过了关于设立烈士纪念日的决定，以法律形式将9月30日设立为烈士纪念日，并规定每年9月30日国家举行纪念烈士活动。

据不完全统计，约有2000万名烈士为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲。由于战争年代条件有限，许多先烈没有留下姓名。

国家宪法日

2016年9月18日，国务院首次举行宪法宣誓仪式。国务院总理李克强监誓。

2014年11月1日，十二届全国人大常委会第十一次会议审议通过了关于设立国家宪法日的决定，明确将12月4日设立为国家宪法日，国家通过多种形式开展宪法宣传教育活动。