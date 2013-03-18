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101岁老人乘邮轮出境游 30多名子女孙辈全程陪同
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 澎湃新闻网 2016-10-02 09:51
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　　刘成心老人。扬子晚报图

　　101岁的无锡老人刘成心，在30多名子女孙辈众星捧月般陪同下，乘邮轮出境游玩了一番。5天4晚游程结束，老人笑意盈盈地归来，没有不适和疲惫。

　　10月1日上午，皇家加勒比海洋量子号邮轮顺利停靠在上海吴淞口码头。在家人的陪伴下，无锡101岁老人刘成心出现在陆续下船的人潮中，她精神矍铄，脸上挂着笑意，并没有因为连日的旅行带来劳累和不舒适。

　　这是老奶奶第一次踏出国门，看到了国外不一样的世界。她登上邮轮，去了日本熊本，体验了邮轮上各种有特色的活动，也感受了日本当地的风土人情。同时，她也以101岁的高龄成为中国年龄最大的出境旅游者之一。

　　此行中，除了刘奶奶之外，共有子女、孙辈、重孙辈30余人一同陪伴出游。据悉，老人育有10个子女，整个大家庭算下来已超过50口人，儿孙们一直很孝顺，这些年来带着她游玩了江浙沪及湖北、山东等部分省市的众多旅游景点。

　　事实上，像刘成心这样已步入高龄，仍然想到处走走的老年人还有很多。银发游市场的潜力不可小觑，根据国家统计局发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年中国13.67亿人口中，60岁及以上的老人2.22亿人，占总人口比例为16.5%。全国老龄委一项调査还显示，目前我国每年老年人旅游人数已经占到全国旅游总人数20%以上，可以估算出2015年老年人走出家门旅游8.24亿人次。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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