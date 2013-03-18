图为两辆货车上下来的四人正在应急车道内吃饭

图为两辆货车上下来的四人正在应急车道内做饭

图为两辆货车上下来的四人在应急车道内吃完饭后正在洗碗

四川新闻网成都10月1日讯 两辆大货车停在应急车道上，车上下来两男两女，他们从车上搬下锅碗瓢盆等做饭的家伙什，不顾旁边呼啸而过的车辆做起了饭，把高速公路当成了他们的“私人厨房”。10月1日，G5京昆高速雅西段，发生的这一幕让见多识广的高速交警也吓出一身冷汗。

今日下午5点22分，雅西高速交警通过监控查看道路情况时，发现在G5京昆高速雅西段2070Km+650m处的应急车道上停着两辆货车。“难道是货车出现了故障?”随即，民警通过监控仔细查看，却发现了让他们目瞪口呆的一幕。两辆货车一前一后停放在应急车道上，两男两女分别从货车上下来，还搬下了锅碗瓢盆，开始搭锅煮起了饭来。面对旁边一辆辆疾驰而过的汽车，他们视若无睹，利用20分钟的时间，做饭、吃饭、洗碗，最后将各种餐具收好后才离开。

“平时各种各样的突发情况我们都遇到过，但是在高速上烧火做饭的还是第一次见到。”雅西高速一名交警说，当时高速公路主道畅通，四人对于其他车辆鸣笛警示、飞驰而过都熟视无睹，从头到尾保持着那份令人心惊肉跳的淡定。

然而，雅西高速交警告诉记者，这两辆货车的行为属于侵占应急车道，两辆车的驾驶员将分别面临扣6分，罚款200元的处罚。

“应急车道，是为警车、消防车、工程救险车、救护车等执行紧急任务所开辟的专用通道。这条通道畅通无阻，才能确保救援的及时和高效。应急通道一旦被占用，使特殊车辆无法通行，不仅可能造成重大的财产损失，甚至会危害人的生命安全。”雅西高速交警告诉记者，在高速路上，应急车道被挤占，救援力量无法及时到达事故现场展开救援，事故车辆得不到快速清撤，拥堵就不能第一时间排除，还会直接影响到事故伤员的生命救治，发生二次和多次交通事故几率大大增加。