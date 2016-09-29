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上海一小区两年400多块玻璃自爆 开发商：免费换(图)
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 解放网-新闻晨报 2016-10-02 09:49
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　　不少业主家爆裂的玻璃还没来得及更换/晨报记者 张佳琪 见习记者 张益维

　　入住两年，业主家自爆的钢化玻璃竟然超过了400块！共涉及82户业主，开发商、物业表示将免费更换，并找第三方机构进行检测。

　　2014年7月入住至今，钢化玻璃随时可能自爆的隐忧，困扰着春申景城三期15号楼至19号楼的每一户业主：阳台、窗户、浴室内钢化玻璃随时可能爆裂，毫无规律可循。

　　对此，春申景城的开发商和小区物业均表示，愿意免费为业主更换爆裂的玻璃，同时愿为淋浴房玻璃免费贴防爆膜。

　　浴室玻璃半夜碎了一地

　　“妈妈！”王娟(化名)4岁的儿子看到家里来人，欢呼着像个小火箭似地猛冲了过去。

　　“小心！”原本正和朋友说话的王娟猛地站了起来，张开双手拦住了飞奔过来的儿子，胖呼呼的小子将她撞了一个趔趄。在她背后，是一扇布满蜘蛛纹的玻璃窗，窗外，离地面足足有19层高。

　　这扇玻璃窗破裂成蜘蛛网状已近4个月了，时不时会掉落一些玻璃渣。为防止活泼好动的儿子不小心冲过破裂的玻璃窗掉到楼下，王娟只能紧锁房间大门，将玻璃坏掉的卧室停止使用。

　　实际上，这已是王娟一家入住春申景城三期后，家里爆掉的第三块玻璃，尽管因为这块玻璃整个小房间都无法使用，但它还并不是最令王娟闹心的一点。

　　“最吓人的是浴室玻璃，现在想起还后怕。”王娟说，中秋节前的一个晚上，王娟和丈夫都睡得有些晚。凌晨12点左右，王娟的丈夫洗完澡，离开浴室没多久，突然听见“嘭”的一声。浴室的一扇玻璃自爆了，拇指大小的玻璃渣碎了一地。

　　“当时吓得一身冷汗，如果我丈夫晚离开浴室一会儿呢？”王娟对此心有余悸，而她家的抽水马桶上，至今还能看见当时被玻璃渣砸出的痕迹。

　　五栋楼玻璃自爆超400块

　　王娟并不是唯一一户遭遇玻璃自爆困扰的春申景城三期业主。

　　业主小朱住在王娟家楼上，家里的钢化玻璃2年里连续爆了8块，南北两个阳台的落地窗底层钢化玻璃几乎全都碎了一遍。与王娟家一样，小朱家也遭了“浴室惊魂”，拇指大小的玻璃碎块直接掉落在她儿子的婴儿浴桶里，让小朱看着后怕不已：“如果小孩当时正在浴室里洗澡呢？”

　　实际上，王娟和小朱的遭遇在春申景城三期15号楼至19号楼颇具普遍性。据春申景城三期物业——狮城怡安(上海)物业管理有限公司(以下简称“狮城怡安物业”)郭经理介绍，从2014年入住至今，15号楼至19号楼五栋楼379户业主，共有131块窗户玻璃发生爆裂，262块阳台玻璃爆裂，淋浴房玻璃爆裂人家约有10户，此外还有一些人家的阳台移门玻璃、厨房门玻璃发生了爆裂。

　　由于这些住户购买的房屋均为精装修房，开发商对房屋玻璃提供两年保修。保修期间，物业公司陆续对这些爆裂的玻璃进行了更换。

　　在一份由业主自行统计的名单中，发生玻璃爆裂的业主共有82家，均为春申景城三期15号楼至19号楼住户，占总户数的12%。

　　“这份名单是很久以前的了，现在的情况还要糟糕，比如我们家在登记时玻璃只碎了一块，如今已经碎了3块了。”王娟说。

　　在这份名单中，许多业主家爆裂的玻璃都超过4块，一块玻璃坏了，还在等物业维修，另一块玻璃又坏了……

　　业主担心玻璃爆裂后伤人

　　“玻璃坏了可以再换一块，但这不是重点，关键是太危险了。”家住29楼的业主刘先生说，他们家的玻璃前几天也爆了，两个学龄前的儿子在家里跑来跑去，看得他心惊胆战。

　　“台风天时，我们家北阳台的玻璃正好爆裂了，当时心里真怕，担心大风把玻璃吹下去伤到人。”业主小朱说。

　　9月2日晚上10点，业主赵先生家的阳台移门突然“嘭”的一声破裂了，一扇玻璃门上瞬间布满了细纹，细小的玻璃渣噼里啪啦的往下落。

　　“完全没规律，当天既不冷也不热，也没人碰它，移门就这样自己裂了。”赵先生说，在接到家人告知后，他深夜赶回家中，将玻璃门一层层贴上了透明胶膜，防止移门进一步开裂，伤到家人。

　　因为毫无规律可循，家里钢化玻璃时刻可能爆裂，这让业主们有些坐立不安。担心钢化玻璃爆裂后引发高空坠物伤人，成了春申景城三期业主心中最大的隐忧。

　　[如何解决]

　　物业：粘贴防爆膜,免费更换爆裂的玻璃

　　对于业主的强烈不安和质疑，狮城怡安物业郭经理表示理解：“虽然从小区整体爆裂的玻璃数量来说，还没有超过千分之三(行业内默认，钢化玻璃的正常自爆率在千分之三至千分之五)，但是牵扯到每一家，数量确实比较多。目前，我们已经和开发商基本协调好，对已经发生爆裂的玻璃进行免费更换，费用由开发商承担。”

　　对于已经破损的玻璃，郭经理还给出了具体的更换时间：“窗户玻璃还有36户尚未更换，国庆节前免费更换掉。阳台玻璃还剩下31块没换，争取在10月15日前换掉。因为阳台玻璃加工时间较长，我们只能保证爆掉的玻璃在1个月以内免费换掉。淋浴房的玻璃有10块左右没换，也将在1个月以内免费更换。”

　　此外，郭经理还表示，针对有安全疑虑的业主，物业还可以为淋浴房的玻璃免费粘贴防爆膜：“业主如果担心玻璃发生爆裂，可以免费贴膜，这样玻璃爆裂以后不会碎掉。此外，如果业主对玻璃质量有疑问，也可以自行找有资质的第三方进行检测。之前供应商已经对玻璃质量进行过检测，检测结果是没问题的。但是业主如果对检测结果有怀疑，可以拿玻璃渣去第三方检测，希望通过检测帮助业主打开心结。”

　　开发商：如检测有问题将履行相应责任

　　“我们原先从来没遇到过这样的问题。房屋在交房时已经通过检测，当时是没有问题的。”春申景城上海莲申房地产有限公司售楼处金经理表示，他们将积极帮助业主处理这一问题。

　　谈及不断爆裂的玻璃，金经理也很无奈：“我们不希望因为玻璃的问题，损伤我们的品牌。”将积极和物业配合，对已经破损的玻璃进行维修更换，并向业主免费提供防爆膜，保证业主安全。

　　对于业主们普遍关心的玻璃质量问题，金经理表示：“将尽快找第三方机构进行检测，如果检测结果有问题，我们将履行相应责任。”

 

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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