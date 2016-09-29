日前，日本极右翼女政客稻田朋美出席国会答辩，首次以防卫大臣的身份接受议员质询。在这一过程中，面对在野党议员的接连逼问，稻田一时招架不住，竟然当场流泪。日本媒体评论，律师出身的稻田居然在答辩中无言以对，被逼落泪，这种情形实属罕见。

“小花招”被戳穿女防相国会飙泪

稻田9月30日下午出席国会答辩，这也是她今年8月出任防卫大臣以来首次接受议员质询。日本最大在野党民进党当天派出女将辻元清美，向稻田提出一系列问题，逼得稻田“下不来台”。

辻元来自京都，口才过人，素有“机关炮”之称。针对稻田此前称“长远来看，日本有必要研发核武器”的说法，辻元要求其当场撤回。不过，稻田并未予以正面回答，而是称“我认为现在没必要研发核武器”。

辻元不肯罢休，追问道：“‘现在没必要’的说法模棱两可，这样的话，何谈在国际上的信用？”

接下来，辻元还问起身为靖国神社“常客”的稻田为何没有在今年“8·15”前去参拜，而是选择出访非洲国家吉布提。对此，稻田支支吾吾，哽咽起来，当场落泪。

此前，自民党一些议员拆穿了稻田未去参拜的“小花招”。根据这些议员的说法，稻田为这次是否参拜左右为难。如果前去参拜，将给紧张的邻国关系火上浇油；如果不去参拜，则会被认为是屈从于外部压力。在这一背景下，稻田想出了前往非洲的折中方案，算是给自己一个台阶下。

安倍出头“挡枪”遭嘲被指“越权”

稻田泪洒会场后，在野党议员并未就此放过她。民进党议员后藤祐一就日本自卫队在南苏丹的情况向稻田发问。

2012年起，日本开始向南苏丹派遣自卫队参与联合国的维和任务，援建基础设施。今年7月，南苏丹首都朱巴发生枪战，持续冲突的总统基尔和副总统马沙尔两派军队激烈交火，日本自卫队营地附近一栋大楼接连两天枪战。

就这一事件的具体情况，稻田竟无法作答，局面再度陷入尴尬。无奈之下，首相安倍晋三代替稻田“接招”，予以回答。对此，后藤嘲讽道：“首相不应该兼任防卫大臣的职务。”

>>人物·稻田朋美

安倍“死忠”日本右翼先锋

稻田生于1959年，被视为自民党内鹰派人物，是安倍的心腹，两人政治理念相近。

她曾出书否认南京大屠杀，否认日本侵略历史，反对给二战战犯定罪的东京审判，2003年给“百人斩”两名凶手的子女担任名誉侵权案律师，鼓吹侵华日军在南京的“所谓杀人比赛完全虚构”。

出任防卫大臣之前，稻田时常发表荒谬言论。她不仅否认南京大屠杀，还称“慰安妇”在当时是合法行为。不久前，她接受日本电视台采访时称，应移走设立在日本驻韩使馆门前的“慰安妇”少女像，引发韩国方面不满。

近年来，稻田多次得到安倍破格提拔。共同社说，稻田缺乏政治经验，安倍似乎是想帮助她弥补这一不足，不断任用她担任重要职位。