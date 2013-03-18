工作人员与俄罗斯女孩沟通交流。重庆高速执法三支队供图华龙网发

工作人员带俄罗斯女孩离开高速路。重庆高速执法三支队供图华龙网发

工作人员进行安全教育。重庆高速执法三支队供图华龙网发

华龙网10月1日21时15分讯 21岁俄罗斯女孩“穷游”中国，为了实现预定计划，竟然走上高速公路搭顺风车，幸亏这冒险的一幕被重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队的工作人员发现并及时制止。对女孩进行安全教育后，执法人员与秀山相关部门工作人员又主动为其联系到了当天中午前往湖南张家界的客车，并为其买了车票和简单的食物。

今(1)日上午11时，市交通行政执法总队高速公路第三支队值班领导尹昌义在巡查到包茂高速公路秀山收费站附近路段时，发现一名背包客在应急车道内拖着疲惫的身体缓慢前行，并不时向疾驰而过的车流观望招手。尹昌义和随车同事将执法车停在该背包客身后，迅速跑上前将其叫停，才发现是一名外籍女孩。

经过简单的交流后，尹昌义一行得知该女孩来自俄罗斯，计划在中国独自旅游，并准备前往湖南张家界。考虑到长时间滞留高速公路比较危险，尹昌义一行将其带至秀山收费站旁的执法办公室。

凭着一些简单的英语加上手势交流，尹昌义得知该女孩名叫玛丽莲，是一名“95后”，今年21岁，来自莫斯科。在征得家人同意后，计划到中国开展一次生活体验—独自“穷游”，与家人之间就通过网络聊天工具保持联系。其护照显示，她被允许在中国呆30天，从海参崴入境，目前在中国已经有15天了。

据玛丽莲介绍，她在前15天内已经走了中国十几个省了，包括新疆、甘肃、四川、重庆，下一个目的地是湖南张家界，所有的行程都是通过在路边搭乘顺风车。因此她提前就准备了很多的双语卡，比如如厕在哪里、搭便车等等。就在前几天，她还在南川境内高速公路被执法人员发现，并被带下高速公路。

在执法人员对其进行安全教育时，她表示自己也知道在高速公路徒步行走的危险，但是为了实现预定计划，就冒着风险边走边搭乘顺风车。玛丽莲还很有兴趣地与执法人员分享了其在中国旅游的经历，认为中国人很友善，在15天内得到了很多中国人的帮助。只是自己在中国的饮食还不是很习惯，认为中国菜比较辣。

考虑到其外籍身份，执法人员又联系了秀山县应急办、外事办和公安局前来详细核实情况，并与两个部门工作人员再次对其进行了安全教育，还主动为其联系到了当天中午前往湖南张家界的客车，为她准备了车票和简单的食物。(记者 周晓雪)