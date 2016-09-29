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特朗普被曝“涉黄” 曾亮相《花花公子》色情影片
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 北京晨报 2016-10-02 08:45
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　　美国总统选举共和党候选人唐纳德·特朗普9月30日在社交网站发声，矛头直指支持其竞选对手的前“环球小姐”阿莉西亚·马查多，暗示后者曾录下“不雅视频”。对特朗普凌晨3点发文攻击前“环球小姐”的做法，民主党总统候选人希拉里·克林顿称，他简直是疯了。具有讽刺意味的是，就在特朗普攻击马查多时，他自己的一段“涉黄”录像曝光。

　　“双胞胎”的诱惑

　　在曝光特朗普“涉黄”的录像中，有网站揭发美国共和党总统候选人特朗普曾于2000年的《花花公子》色情影片中亮相，显示西装革履的他在倒香槟，特朗普旁边有大批女子围绕。同一段影片中，有不少裸女镜头，她们在跳舞及摆出性爱姿势，又互相抚摸，不堪入目。其中艳星双胞胎伯劳拉姐妹更是性感撩人。

　　希拉里竞选阵营发言人梅里尔在“推特”嘲讽说：“今天有很多谈及性爱影带的言论，但今天唯一出现的色情片明星是特朗普。”

　　令人恶心的“猪小姐”

　　马查多出生于委内瑞拉。1996年5月，她代表委内瑞拉参加“环球小姐”选美大赛，获得冠军。当时刚刚收购这项赛事主办公司的特朗普担任选美大赛主席，从某种程度上说是马查多的老板。

　　在9月26日举行的总统选举首场候选人辩论中，希拉里翻出旧事，批评特朗普不尊重女性，把摘得桂冠后略有发胖的马查多称为“猪小姐”，还因其出生于拉丁美洲把她称为“家政小姐”。

　　特朗普9月30日凌晨在社交网站推特上留言：“希拉里是不是帮助了令人恶心的(查查她的不雅视频和过去)阿莉西亚·马查多取得了美国公民身份，以便在竞选辩论中利用她？”

　　特朗普称马查多为最差“环球小姐”。希拉里竞选团队被她欺骗，根本没有搞清楚马查多的过去。

　　马查多今年8月获得了美国国籍。就特朗普影射希拉里竞选团队帮助马查多入籍一事，希拉里发言人珍妮弗·帕尔米耶里说，根本没有这样的事。

　　“我们不能理解，他为什么总是攻击她，”帕尔米耶里说。

　　希拉里“看不下去”

　　希拉里9月30日出席佛罗里达州的竞选活动，再度抨击特朗普。

　　“谁会在凌晨三点写推特，攻击一名前‘环球小姐’？”希拉里说，“这再次证明，特朗普喜怒无常，根本不适合担任总统和三军统帅……这简直是精神错乱！”

　　希拉里竞选阵营发言人尼克·梅里尔说，希拉里出席竞选活动期间专门给马查多打了电话，感谢马查多“所作的一切和展现出的勇气”。

　　特朗普在推特上回应称：“有些人攻击我凌晨三点发文，但至少我在那个时候还醒着，随时准备接电话。”

　　按美国事实核查网站Snopes说法，特朗普所指“不雅视频”应为马查多参加真人秀时与另一名嘉宾躺在同一张床上，当时两人盖着被子。

　　马查多还曾为美国《花花公子》杂志拍摄裸照。此前一段被指为马查多拍摄的性爱视频已被证实与这名“环球小姐”无关。

　　马查多在最新召开的新闻发布会上说，特朗普一再诽谤并污蔑她的生活，就是要羞辱和恐吓她。她要代表所有女性，支持希拉里。

　　媒体分析认为，马查多一事将让特朗普失分，希拉里可望在女性和拉美裔选民中收获更多支持。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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