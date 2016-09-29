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假期首日北京全市迎客破百万 故宫客流近8万人次
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 京华时报 2016-10-02 08:15
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　　景山公园的反季节牡丹。京华时报记者周民摄

　　昨天是国庆假期第一天，市民出游热情高涨。市假日办数据显示，全市180个主要A级景区迎客突破百万人次。此外，记者从市公园管理中心获悉，截至昨天15点，市属11家公园和中国园林博物馆累计迎客40.8万人次，较去年增幅11%，10月2日至5日或为游客游园高峰。

　　发布

　　13处“冷门区”入园更快捷

　　来自市假日办的数据显示，昨天，全市监测的180个主要A级景区接待旅游者108万人次，同比增长9.5%。其中，历史文化观光型景区接待49万人，与去年同期基本持平；城市公园型景区接待36万人，同比增长36.3%；博物馆型接待4万人，同比增长8.3%；现代娱乐型接待10万人，同比增长13%。

　　而在具体景区接待方面，昨天，故宫接待8.2万人，同比增长2%；颐和园接待3.4万人，同比减少2%；北海公园接待5万人，同比增长56.5%；欢乐谷接待2.2万人，同比减少53.4%；北京动物园接待4万人，同比增长6.6%；中山公园接待4.4万人，同比增长88%。

　　此外，记者从市公园管理中心获悉，截至昨天下午3点，市属11家公园和中国园林博物馆累计迎客40.8万人次，较去年增幅11%。排名前三位的公园是天坛公园6.3万人次；北海公园6.1万人次，增幅达一半；颐和园4.9万人次。预计今年国庆期间，市属11家公园和中国园林博物馆将接待游客360万人次。根据往年经验，10月2日至5日为游客游园高峰，另推荐13处“冷门区”入园更快捷。

　　据市公园管理中心相关负责人介绍，昨天上午10点，市属公园和园博馆在园人数7.17万人次。动物园正门、颐和园北宫门、天坛东门等热点门区，较预想客流少，购票、入园均较为顺畅。

　　中午12点，市属公园和园博馆在园人数11.85万人次。颐和园、天坛、动物园等热门旅游目的地，以及园内的主要景点游客分布均匀，未出现密集情况。同时，香山登香炉峰、植物园樱桃沟赏雾喷景观、景山万春亭俯览京城等“标志性”景点吸引不少游人。

　　14点，市属公园及园博馆在园人数13.7万人次。午后开始，游客量明显上升。其中，动物园3.93万人次、颐和园2.81万人次、香山1.75万人次、天坛1.42万人次。购票入园速度略有放缓，但仍较顺畅。

　　市公园管理中心提示，根据往年经验，10月2日至5日为游客游园高峰，建议游客市民错峰出行。另推荐13处“冷门区”入园更快捷，公交线路多，绿色出行更方便。

　　安保

　　各市属公园启动入园安检

　　为保障游客游园安全，北京市公园管理中心要求，各公园43个门区应全部启动“入园安检”，中山公园及中国园林博物馆实施“人物同检”。据市公园管理中心安全应急处相关负责人介绍，安检是保障游客人身安全的重要预防措施。所谓“人物同检”是指游客和物品都要接受检查，“入园安检”则是指遇到可疑的人时，必须要检查，且抽检率要达到30%以上，同时“逢包必检”。

　　此外，昨天故宫迎来近8万人次客流，故宫派出所实施多举措疏导人群，景区内未发生拥堵踩踏等危险情况。同时，故宫派出所在景区及周边开展秩序整治，共抓获12名扰序人员。

　　据介绍，昨天上午10点30分，故宫派出所民警在景区午门附近巡逻时发现，有黑导游主动和游客搭讪，称可以提供导游服务。这些黑导游没有导游资质，也未在指定导游服务处提供服务。

　　民警在附近对黑导游揽客行为进行录像取证后，上前将3名黑导游控制，随后将3人带往派出所接受调查。截至昨天16点景区关门，故宫派出所民警共抓获12名涉嫌扰序人员，其中黑导游5名，散发小广告人员1名，无照商贩6名。

　　在疏导人群方面，昨天景区从13点30分开始限流，不再对外售票。故宫派出所民警在重点易拥堵部位设置了分流护栏，增派200余名警力配备手持喊话器疏导人群。在重要景点衔接路段增设20余个景点指示牌，方便游客寻找景点和计划路线。警方还协调景区工作人员使用广播播放安全提示，提醒游客不要拥挤，防止踩踏，并播放防盗提示。

　　服务

　　各市属公园用花160万盆

　　国庆假期，各市属各公园累计有5万余平米的花卉布置分布在园内主要门区、景区和广场。除26组节日花坛外，还有花钵、花带、花境等布置形式，累计用花量达160万盆。

　　其中，香山公园30盆栽红枫提前“红”；中山公园摆出60余种不同颜色和花型、近2000盆大丽花；北京植物园科普馆20多万株菊花组成的花带色彩艳丽十分壮观；景山公园的科普园艺中心里，莲鹤、岛乃藤、海黄等5个品种的反季节盆栽牡丹更是让很多游客拍手称奇。

　　昨天下午，记者在景山公园科普园艺中心看到，10盆雍容华贵的牡丹盛放，粉色、白色、紫色、血清色的牡丹，很多游客拍手称奇，纷纷拍照留念。

　　据景山公园绿化队副队长周明洁介绍，每个公园都有自己的特色花卉，景山最有名气的就是牡丹和芍药，但它们的花期在每年四五月份。这次的反季节开放牡丹品种均来自国外，单株花期在7天左右，恰好能陪伴游客度过国庆节。

　　周明洁说，培育反季节牡丹最重要的就是对温度和湿度的掌控，因为公园没有独立的低温冷库，她和同事曾用公园一处地窖做催花实验，结果是全军覆没，“因为地窖通风不好，加上光照也达不到要求，最后100多盆连一盆开花的都没有”。后来她们找到冷库，去年公园又腾出一处可以进行花期调控实验的“花房”，才使得反季节牡丹开出花来。

　　周明洁说，每次对牡丹催花前，都要把牡丹种苗从冷库拉回来，然后为这些休眠状态的种苗“上药”，也就是进行激素处理。所有操作要半蹲着进行，每一盆牡丹种苗的每一个枝丫上，都要用棉花包裹，再在棉花上点上激素药水。按照花房里200盆牡丹种苗来计算，这样的半蹲点药动作要重复上千次。好在“功夫不负有心人”，今年十一，她们终于迎来了牡丹吐露芬芳。

　　今后，景山公园还会在重大的节日节点，比如中秋、春节等节日里，培育出反季节的牡丹，让游客可以尽情欣赏牡丹的美。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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