假期第一天，早晨七点多，南京长江二桥收费站附近迎来交通高峰，从空中俯瞰，车辆密密麻麻，在小雨中通行缓慢。提醒：文明出行，不抢道加塞，避免事故。(央视记者唐高林图：万程鹏)

根据国家旅游局发布的国庆假日旅游市场信息报告，国庆长假首日，全国铁路迎来客流量高峰，发送旅客1400万人次，同比增加11.6%。民航旅客运输量比去年同日增长6.4%，单日始发游客量达96.5万人次，再创历史新高。全国大部分地区天气较好，游客出行高峰前移明显。

国庆长假首日，北京纳入全市监测的180个主要A级景区接待旅游者108万人次，同比增长9.5%；山东纳入全省监测的百家旅游景区共接待游客139.7万人次，增长15.1%；四川纳入全省统计的76个4A级以上景区共接待游客106.2万人次，实现门票收入2451.32万元，同比增长20%。

此外，记者从公安部交管局获悉，国庆长假首日，全国公安交管部门加强指挥疏导、严管通行秩序，全国交警放弃休假、全警上路，全力维护道路安全畅通。全国道路交通整体安全有序，截至17时，未接报一次死亡5人以上道路交通事故，未接报造成人员死亡的多车相撞事故。

据介绍，总体上看，昨天节日交通和潮汐交通特点明显，京津、长三角、珠三角地区高速公路交通流量集中，河北同比增长5%，江苏同比增长10%，湖北同比增长20%，京沪、京港澳、京藏、沈海、大广、沪渝等高速公路部分路段因交通流量饱和、轻微交通事故较多，出现通行缓慢、车辆排队现象，江苏南部高速公路北上路段交通压力较大，造成局部通行缓慢，但全国未发生系统性、长时间、大范围严重交通拥堵特别是省际主干道路交通拥堵。

全国公安交管部门根据节日交通流量、交通事故、交通违法、恶劣天气等情况特点，以京津冀、长三角、珠三角为重点地区，以高速公路、景区道路、农村道路为重点道路，依托公路交通安全防控体系和缉查布控系统，采取网上网下相结合、视频巡逻与定点执勤相结合、人工巡逻与警车相结合的方式，加强京哈、京沪、京港澳、京藏、大广、济广、沈海、沪昆等主干高速公路的巡逻管控，加强高速公路收费站、互通枢纽、服务区等节点的指挥疏导，加强城市和农村道路管控，特别是在拥堵路段采取摩托车机动巡逻，及时疏导处置事故、事件，严管严查超速、违法停车、不按规定车道行驶、占用应急车道、酒驾醉驾等严重交通违法行为。全国多地引入无人机开展高速公路巡逻执法，安徽全面启用高速公路应急车道违法行为抓拍系统，提高执法震慑力。

据统计，10月1日全国出动警力21.4万人次，出动警车69419辆次，启动交警执法站5423个，设置临时执勤点14936个，启动农村劝导站51487个，共查处超速行驶5.5万起、超员载客1169起、违法占用应急车道3101起、不按规定车道行驶1164起、酒后驾驶962起、醉酒驾驶142起、货车违法载人713起。