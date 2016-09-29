9月30日19时许，京津塘高速出京方向拥堵。

昨天，京承高速收费站出京方向拥堵，交警在疏导交通。

昨天，八达岭高速出京方向拥堵，与进京车道对比鲜明。

记者昨天从市交通委获悉，国庆假期第一天0点至16点,全市高速公路交通量约为158.33万，比前一日增长约19.42%，同比增长约14.86%。其中进京约67.46万，出京约90.87万。昨天早上6点，京承、京藏、京港澳、大广及京哈五大高速出现长距离拥堵。市交管局路况信息显示，直到13点左右，高速路路况逐渐恢复正常。交管部门预测，预计今天高速7点将出现拥堵，9点-11点为全天交通量最大的时段，拥堵情况将比首日有所缓解。

高速

多路段6点即开始拥堵

昨天早上6点，记者从三元桥出发到达京承高速收费站，将近12公里的路程，用时半小时。京承高速出京方向，来广营桥附近将近4公里的道路车行缓慢，该路段在路况信息上显示为严重拥堵的紫色。

“没想到这么早高速就开始堵了，我们一家人起了个大早还是没躲过拥堵。”准备到怀柔游玩的刘先生一家，不到6点就从东直门出发，到达京承高速收费站是6点40分，正赶上堵车。

昨天早上6点，交管部门的路况信息显示，京承、京藏、京港澳、大广及京哈高速已经有多个路段飘红，机场高速也出现了长距离的拥堵。

路况信息显示，6点40分，京承高速出京方向上有两段拥堵，分别是从望和桥起开始拥堵至主收费站，清河大桥到酸枣岭桥。京藏高速上已经有十几公里的路段出现严重拥堵的深紫色，从收费站到白浮南桥因为有事故发生，车行缓慢。

路况信息显示，直到13点左右，高速路路况逐渐恢复正常。与高速路相比，市内的道路，除去个别路段受事故影响发生拥堵外，其他路段几乎全天保持通畅。

记者从交管部门了解到，造成高速路拥堵除去高速路免费通行的原因，高速路上的轻微事故占用车道也是造成拥堵的原因。据悉，京承高速出京方向提前出现排队情况就是受到北五环至北六环之间事故的影响，京哈高速与京开高速同样也有事故发生，加剧了道路拥堵。

交管部门的预测，2日从早上7点开始，各条高速公路出京方向还将迎来车流高峰，并一直持续到中午。交管部门提示，请有出行计划的市民朋友提前关注交管部门发布的实时路况信息，安排好出行路线和出发时间。

市交管局高速公路支队支队长程伟介绍，假期首日的路况和前期预判的情况比较吻合，“今年高速公路免通期间，交通压力比较大，形势严峻”。预计今年高速路免通期间，全市高速路的日均车流量能达到230万辆，返京的日均流量能达到250万辆，较去年相比，有10%左右的上升。

程伟提醒，假期第二天高速路的运行，车流量应该较1日有所缓落，但是几条重点的京承、京藏、京哈等省际高速仍不容乐观。包括通燕高速的情况也不容乐观，虽然通燕高速的路途比较短，但也是重要的省际高速之一，按照往年的规律，群众的出行去往河北三河和燕郊游玩的居多。

高速公路支队提示出行的市民朋友，出门前要了解路况，不要把出行的路线完全定位于高速公路，其他的国市道，也应该是比较顺畅的。再有，不要在主线站和重要的景点周边的路口停车等候。

交管部门特别提示广大司机朋友，遇到仅造成车物损失的轻微交通事故，可以利用北京交警APP自行解决，或者拨打122报警电话在交通民警的指导下快速处理，既减少拥堵的发生，也能减少二次事故的出现，保证自身安全。

体验

去霸州开了6个小时

9月30日20点30分，记者驱车从朝阳区左家庄出发，目的地设定为河北霸州，市内道路还算畅通，从南四环京开高速入口匝道处，开始拥堵，车速基本降低为每小时10公里以下，此后，拥堵一直延续，上京开高速过五环后的第一个服务区内，已变成停车场，大量车辆甚至停到了高速路应急车道上。服务区内的卫生间，男士被女士驱赶出去，即使男厕所被女士“霸气占领”，外面排队的女士依然有近20米远，而男士则都在旁边的树林内排队解决。

拥堵依然在延续，昨天零点，记者车辆仍未将车开出北京区域。沿路记者目测到至少三起追尾事故，而京开高速应急车道全线均被车占满。10月1日凌晨零点30分，记者开车进入到了京开高速延长线的大广高速，至大广高速牛驼服务区，拥堵才有所缓解，沿途服务区及服务区外侧高速应急车道，均行驶着车辆。

记者最终到达河北霸州出口的时间是凌晨2点20分左右，一共行车6个小时，而从左家庄到霸州，全程仅108公里。

公交

开通7条节假日专线

为做好地铁13号线东段停运的运输保障工作，公交集团从首班车起在北苑路、安立路、望京等地区安排现场调度指挥人员37名，车队干管、司售人员在远端加强地铁停运信息的宣传，确保地面公交线路的运营平稳和客流的及时运送。途经地铁13号线东段的79条线路，截至昨日15点，出车1876部，发出车次7063次。其中，增发机动运力18部，增发区间车46次。

记者从公交集团获悉，国庆长假期间，公交集团将开通7条节假日专线，并将于10月6日、7日针对北京南站晚间返京客流高峰开行两条高铁快巴线路，方便市民国庆出行。7条线路采取现场购票方式，也可使用定制公交APP购买电子车票，部分线路购买电子车票还将享受一定优惠，使用IC卡及各类免票证件乘车无效。

据相关负责人介绍，节假日专线的开通，将进一步方便乘客由市区、大型居住区前往八达岭长城、通州大运河森林公园、密云古北水镇、大兴南海子公园、念坛公园等地游玩。其中首次开通的东直门外至密云古北水镇的线路已于9月28日上线运营。

此外，针对国庆节后期返程高峰，北京南站高铁晚间到京的集中出行需求，公交集团将于10月6日、7日晚间23点后高铁到达时段试点开行两条高铁快巴线路。具体为：高铁快巴1线：北京南站→三元桥，中途停靠方庄、劲松、双井、国贸、呼家楼、白家庄、长虹桥、亮马桥、燕莎桥。高铁快巴2线：北京南站→公主坟南，中途停靠自新路、南樱桃园、牛街、广安门、达官营、湾子、六里桥。两条高铁快巴的乘车地点同为北京南站北广场公交枢纽20路站台，均采取单一票价10元，持IC卡及免票证件乘车无效。

地铁

近千名志愿者维持秩序

截至昨日14点，北京市地铁全路网进站量为2170555人次，较去年增加10.48%；受北苑路北延穿越地铁13号线箱涵顶进工程影响，13号线东段7站在国庆期间停运，昨日0点-14点进站量为86650人次，较去年减少21.24%。

据记者了解，国庆节期间，地铁公司平安地铁志愿者总队在8万余名志愿者当中召集近千名骨干，在地铁23座车站开展志愿服务。其中，地铁1号线天安门西站、天安门东站、王府井站，2号线前门站，6号线南锣鼓巷站，9号线北京西站6座客流量集中运营压力大的车站，作为重点服务车站。志愿者主要负责在站厅层进行宣传疏导乘客有序进出站，国庆节期间客流以旅游人群为主，单程票使用量大，进出站闸机处人流集中，志愿者协助车站工作人员进行票卡回收，宣传疏导乘客快速有序进出站。同时在站台进行安全巡视，宣传乘客安全乘车，重点是在没有屏蔽门的车站开展“珍爱生命跳轨违法”宣传引导，引导乘客自觉维护站台秩序，发现情绪不稳定乘客、形迹可疑的乘客，及时报告车站工作人员。预计国庆期间平安地铁志愿者参与志愿服务3500余人次，累计志愿服务时长1.1万余小时。

民航

热门城市机票基本售罄

记者从首都机场获悉，从9月30日起，首都机场整体客流量将出现显著增长，并在10月1日当天达到高峰，进出港旅客约28.37万人次，起降航班约1759架次。随后逐步降低，并在长假的后半段开始回升，预计在10月7日再次出现客流高峰，进出港旅客约27.31万人次。从9月28日至10月10日期间，预计首都机场进出港航班21788架次，日均1676架次，较去年同期增长2.83%。运送旅客338.24万人次，日均26.02万人次，较去年同期增长4.49%。

今年国庆长假期间，国内的热门目的地为上海、成都、广州、深圳，境外热门目的地为中国香港、首尔、东京。美洲、东南亚地区的长途航线在假期也出现了较大幅度的增长。首都机场给旅客提供了手机值机、自助值机、自助行李托运等多种便捷举措，并在3座航站楼安检通道处设立急客通道。

昨天，南航预计承运旅客近28万人次。昨日南航在北京预计将运送进出港旅客人数5万人次，同比增长10%。北京前往常德、重庆、成都、银川等城市，以及北京至东北全部航线基本售罄。国际方面，北京至首尔，香港，以及阿姆斯特丹的航班一票难求。

铁路

四站发送旅客61.64万

昨晚，记者从北京铁路局获悉，国庆假期首日北京铁路局共计增开旅客列车41列，发送旅客142.57万人，同比增加19.45万人，增幅15.8%；比历史单日2016年4月30日140万人，还多2.57万人，增幅1.8%,再创该局单日发送旅客新高。其中，北京四站共计发送旅客61.64万人，同比增加7.29万人，增幅13.4%。其中，北京站发送17.49万人，同比增加1.2万人，增幅7.4%；北京南站发送20.08万人，同比增加3.44万人，增幅20.7%,也创该站单日发送旅客新高；北京西站(含北京北站)发送24.07万人，同比增加2.65万人，增幅12.4%。国庆假期首日，高铁列车成为众多旅客出京首选，共计发送旅客40.88万人，约占北京

地区当日总发送量的57.5%，从北京各站始发高铁列车几乎全部满员。此外，津秦、津保缓解首都交通压力，方便人民群众出行的作用进一步凸显，10月1日当天共计发送旅客5.43万人。为方便旅客出行，前往天津、德州东,济南西、南京南、上海虹桥、杭州东方向,合肥南、南昌西、黄山北、厦门北、温州南、徐州东、哈尔滨西、大连北车站的旅客，在12306网站购票后，可持二代居民身份证在进站闸机处刷证上车。截至目前，青岛、潍坊、淄博、烟台、青州、高密方向列车暂时不能凭二代身份证刷证乘车，请旅客提前到站换取纸质车票。需要报销的旅客可在乘车30日内到车站人工窗口、自助售票机换取纸质报销凭证。

执法

严查的士拒载议价

昨天，市交通执法总队共出动550余人、50个执法车组，检查运输车辆650台次、查处违章39起、查扣“黑车”5辆。其中，出租汽车违章21起、旅游客运违章1起、省际客运违章2起；查扣非法营运车辆5辆，其中：“黑出租”2辆、“黑长途”1辆、“黑旅游”1辆、“非法一日游”2起。

据相关负责人介绍，十一假期，市交通执法总队围绕八达岭、十三陵等旅游景区，德胜门、前门等旅游交通集散地，北京站、北京西站、北京南站、首都机场等交通运输场站，进出京、进出城主要道路，既往“黑发车点”高发地区开展执法检查，严厉查处和打击“非法一日游”、省际客运站外上下客和“黑旅游”“黑省际”非法营运等违法违章行为。在王府井、西单等主要繁华商业区，八达岭、十三陵、中网比赛场地等主要旅游景区周边设置固定岗或巡查岗实施监管，严厉查处严重影响交通运输环境秩序的违法违章行为。

黄金周首日“四站两场”等重点交通运输场站，王府井、西单等主要繁华商业区，故宫、颐和园、南锣鼓巷等旅游景区游客较多、车辆行驶缓慢，执法人员严厉打击出租拒载、议价等严重违章和“黑车”非法营运行为，同时积极引导乘客乘坐公共交通工具。

截至昨晚，场站和旅游景点地区交通秩序良好，未出现游客滞留现象。(京华时报记者 贾婷 张思佳 郝少颖)