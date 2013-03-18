中秋小长假期间，家住北京的王新明老人带着家人到河北承德旅游。在双滦区刚下火车，他就发现手机提示搜到了WiFi信号，试着一连接，立刻就通了。

承德双滦区开通全域无线免费WiFi仅仅是河北全面推进现代信心技术惠民的一个缩影。记者近日从河北省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，河北正在全面开展i-hebei(爱河北)免费WiFi建设。到2017年底，将在全省县级以上城市主城区公共区域实现免费WiFi全覆盖，公众可实现一点注册接入，全省免费上网。

京津冀协同发展战略开局之后，河北与外界的联络大大提速。如何采用现代信息技术增进与外界交往成为迫切要求之一。河北省委书记赵克志强调：“河北要在免费WiFi网络全覆盖上实现率先突破，让其成为优化区域投资环境、改善人民群众生活的一个重要承载平台。”

河北将现代信息网络技术视为继水、电、气、路之后的城市第五大公共基础设施，坚持政府引导、企业主体、市场化运营的方式进行建设，决定综合运用国际领先的无线局域网技术、移动互联网技术、云计算和大数据分析技术、信息安全技术等，构建全省“统一注册认证、统一服务品牌、统一标准规范”的免费WiFi网络。

河北省工信厅副厅长刘永亭介绍，从今年初开始，河北省建设投资集团、省广电信息网络集团、省信息产业投资集团、国创科视等单位已获得了建设权，大规模推动i-hebei建设正在全省开展。目前，石家庄、廊坊、邯郸、鹿泉、正定、武邑等市、县(区)主城区免费WiFi覆盖720个热点，安装布放AP设备1.8万台。承德、张家口、保定等地已经制定建设方案，正在加快实施。