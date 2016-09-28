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【网络媒体走转改】同心：同心同德的红色丰碑
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国经济网 2016-10-01 15:00
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《西行漫记》封面图

　　中国经济网同心9月30日讯（记者 许凌）最后一站是哪里？宁夏同心县！同心？多么美好的名字呀！“是的。同心，同心，回汉民族一家亲，长征路上同心同德。在这个全国最大的回族聚集地，红色的故事多，几十年苍桑巨变值得看值得说的东西有很多！”听宁夏的同志这么一说，连续奔走了5天的“网络媒体走转改”记者团成员立刻忘记了浑身疲惫，各个精神抖擞起来。

清真大寺

　　——到了同心，不能不看清真大寺。青砖青瓦，屋脊房椽棕色漆配。县城南郊的清水河畔，一个中国古典宫殿式建筑耸立于眼前。“这是宁夏历史最悠久的一座伊斯兰建筑，中国十大清真寺之一，它不仅是古丝绸之路上的一个重要驿站，更是长征路上的一座红色丰碑！”宁夏党史研究界的著名学者杨文元侃侃而谈。

第一个民族自治政府

　　为什么说同心县是红军长征途中的重要节点地域？其一：1936年10月20日，按照毛主席的指示精神，彭德怀亲率红军西部野战军在清真大寺成立陕甘宁豫海县回民自治政府，开创了我国民族区域自治的先河；其二，美国记者埃德加.斯诺辗转陕甘宁三个月，在同心40余日写下名扬天下《红星照耀下的中国》（也称《西行漫记》）的2/3，这本书向世界打开一扇窗户，告知红军将创造不可战胜的奇迹；其三，1936年11月12日，在同心县西门外河滩上，红一、二、四方面军胜利会师，为实现红军三大主力红军会师奠定了胜利的基础。

慈善园区的服装厂女工

　　——到了同心，不能不说羊绒产业。你们知道么？外边流传一句话：世界哪有同心人，哪里就有羊绒！也就是说，无论你穿过的“鄂尔多斯”还是“鹿王”的品牌羊绒衫，说不准都是用同心（收购）的羊绒制作的。目前，同心县羊绒产业经过20多年的发展，已形成1万多人的羊绒收购队伍，年收购原绒5000多吨，2015年“中国同心国际羊绒集散城”创产值13.3亿元。

　　——到了同心，不能不看慈善产业园。“地处西海固地区的同心城，不仅穷人多，残疾人更多”，宁夏同德慈善产业园党工委书记丁俊开门见山地说。走进同德村，令人欣慰，更让人感到温暖。只见眼前厂房林立，大小劳动密集型企业皆都开工生产。“截止目前，园区入驻企业60家，概算总投资40亿元，预计实现年产值100亿元，解决就业5000余人，其中残疾人占62.8%”，丁书记说。

回族服饰展销

　　—— 到了同心，不能不说回商。“回族，有四海闯荡往来经商的历史传统，古丝绸之路便是最好的见证。”32岁的中国.回回集市电商服务中心市场总监海而立眉目俊朗。互联网+时代，回商可否大显身手？“当然不甘示弱！”海经理声音高亢：回回集市于2015年成立，注册资金1000万，已与阿联酋迪拜纳世利网等中东国家电商企业签约，入驻企业来自马来西亚、迪拜、泰国等近百家国内外知名企业，我们力争三年将其打造成全国乃至全球最具影响力的清真产业

油用牡丹种植基地

　　——到了同心，不能不看特色种植业。“几亩地种杂粮，吃不饱饿断肠！”石狮子开发区移民李玉国初中毕业，很善言谈：记忆中家族里的地祖祖辈辈没种过值钱的东西。这几年也不知道怎么了，姑姑家种的枸杞年网上成了抢手货；舅舅家的甜枣竟卖到香港；流转我家土地那个公司还种上几十亩油用牡丹”。村民搞不懂，今昔变化一切源于改革发展。近几年，在宁夏实施扬黄罐区工程的前提下，同心县加大产业结构调整力度，全县通过目前的7万亩有机枸杞、8万亩同心圆栆和1.4万亩油用牡丹，已致使十几万户贫困户脱贫致富，去年全县农民人均收入达到7860元。

记者采访党史学家

　　金秋九月，是收获的季节。“网络媒体走转改”主题采访宁夏段最后一站，收获恰恰是沉甸甸的。

　　返程途中，记者们的脑海仍萦绕着当年的一幕幕场景：为什么回族群众能够让共产党在他们祭拜真主的殿堂之上成立红色政权？为什么回族大教主会冒险掩护红军代表？著名的红军医院院长傅连暲的婚礼在同心举行，证婚人朱德赠给新人一句话流传至今：“同心城里结同心，同心同德革命到底！”

　　朱德元帅的那句话似乎可以跨越时代昭示未来。今天我们不忘初心，重走长征路，不正是为了各民族团结并肩，同心同德地共筑中华崛起之梦吗？！

 

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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