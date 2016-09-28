烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式9月30日上午10时在天安门广场隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，同首都各界代表约3000人一起出席仪式。

峥嵘岁月，如歌情怀；江山不老，精神永在。据不完全统计，约有2000万名烈士为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲。他们用生命写下了可歌可泣的壮丽诗篇，留下了弥足珍贵的精神遗产。总有一个时间节点，能够唤醒我们久远的记忆与沉睡的情感，让13亿多中华儿女在历史的坐标里仰望崇高、砥砺精神。借助于烈士纪念日，人民就有了表达景仰的平台，国家有了缅怀纪念的依托。

缅怀人民英烈。烈士是一个民族的精英，也是一个国家的脊梁。党和国家领导人同首都各界群众代表一起，在天安门广场向人民英雄敬献花篮，诠释出对烈士们的最高敬意。数据显示，全国每年有1.5亿多人次的群众瞻仰祭扫烈士纪念设施，这也更能说明，无论时代怎样变化，英雄始终都是我们内心的坚守。不仅英雄的名字中国人民不会忘记，烈士的英魂也将如其为之献身的土地一样永垂不朽。

传承红色基因。理想信念是共产党人的灵魂和特质，也是革命事业的力量源泉。飞机大炮追着，肚子空着，脚板光着，红军将士依然精神抖擞，走过荒无人烟的草地，翻过连绵起伏的雪山，开创了中国革命新天地。而今不管是走进烈士陵园鞠躬、敬礼，还是通过网上留言、电子献花，都是在缅怀千千万万为了国家富强、民族振兴、人民幸福而流血牺牲、无私奉献的革命先烈，在让红色基因赓续相传。

厚植实干理念。空谈误国，实干兴邦。民族复兴中国梦的实现既需要良好的社会风气，也需要每一个中国人脚踏实地地努力前行。当前全面建成小康社会已经进入决定性阶段，改革也已进入攻坚期和深水区，脱贫攻坚、供给侧结构性改革等都需要聚合13亿多炎黄子孙的“洪荒之力”来务实推进。缅怀烈士，就必须将烈士精神转化为实干理念，沿着革命先烈用鲜血和生命铺就的民族复兴之路接力奋斗。

饮水思源，不忘来路。忘记历史就意味着背叛，一个没有历史记忆的民族是没有前途的。我们铭记历史，我们缅怀烈士，不是要在历史的苦难上唉声叹气，而是要从历史中塑造民族精神和民族魂。特别是近年来历史虚无主义沉渣泛起，企图通过各种各样的幌子瓦解我们国家和民族的精神基座。筑梦中国，我们更应擦亮眼睛、坚定信念，不让历史记忆蒙尘，不让民族尊严受损，守护好中华民族的精神根脉。

“殷忧启圣，多难兴邦”。多灾多难的中华民族见证了无数优秀儿女的前仆后继。习近平总书记曾饱含深情地指出：“对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。”这些为国家和民族牺牲的烈士们堪为中国的脊梁，烈士纪念日来临之际更警示着我们不忘初心、继续前进，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦砥砺前行。

法制网特约评论员 秦思