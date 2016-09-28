9月30日晚，国务院在北京人民大会堂举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立六十七周年。习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人与中外人士欢聚一堂，共庆共和国华诞。新华社记者 鞠鹏 摄

庆祝中华人民共和国成立67周年国务院举行国庆招待会

习近平 张德江 俞正声 刘云山 王岐山等出席

李克强发表重要讲话 张高丽主持招待会

新华社北京9月30日电 9月30日晚，国务院在人民大会堂举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立六十七周年。习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人与1200多位中外人士欢聚一堂，共庆共和国华诞。

人民大会堂宴会厅灯光璀璨，宾朋欢聚一堂，洋溢着喜庆祥和的气氛。主席台上方高悬着庄严的国徽，“1949-2016”的大字年号在鲜艳的五星红旗映衬下熠熠生辉。

18时许，伴随欢快的《迎宾曲》，习近平等党和国家领导人步入宴会厅，全场响起热烈掌声。

招待会开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场起立高唱国歌。国务院总理李克强发表重要讲话(讲话全文另发)。他首先代表党中央、国务院，向全国各族人民致以节日祝贺；向港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞致以亲切问候；向所有关心和支持中国现代化建设的各国朋友表示诚挚感谢。

李克强说，六十七年来特别是改革开放以来，中国共产党带领全国各族人民百折不挠，砥砺奋进，伟大祖国实现了从积贫积弱到世界第二大经济体的转变，中华民族实现了从饱受欺凌到迈向伟大复兴的转变，人民生活实现了从缺衣少食到推进全面建成小康社会的转变。

李克强指出，辉煌历史由每一天奋斗写就。今年是“十三五”开局之年，面对各种风险挑战，在以习近平同志为总书记的党中央坚强领导下，全国上下贯彻落实新发展理念，同心协力，攻坚克难，在保持总需求适度增长的同时，着力推进供给侧结构性改革，经济社会发展取得来之不易的新成就。我们有效实施宏观调控，坚持改革开放，实现了经济运行总体平稳和经济结构不断优化，市场活力与发展动力协同迸发，国家发展与民生改善同步提升。有效应对多年少有的特大洪涝灾害，最大程度保障了人民群众生命和财产安全。中国成功举办二十国集团领导人杭州峰会，达成了构建“创新、活力、联动、包容”世界经济的广泛共识。我国体育健儿在里约奥运会、残奥会上拼搏争先，激励着中华儿女以更饱满的热情投身现代化建设。

李克强说，国家富强是增进人民福祉的根基。要牢牢扭住经济建设这个中心不动摇，既着力保持经济中高速增长，有效防范各类市场风险；更着力提升国家创新能力、综合竞争力和可持续发展水平，促进经济迈向中高端。要紧扣群众期待，办实事出硬招，让群众在就业创业等方面有更多成就感，不断增加收入；在社会保障等方面有更多获得感，实现老有所养、病有所医、住有所居；在生态环保、食品卫生等方面有更多安全感，提升生活品质。更大力度推进扶贫脱贫，让贫困人口和困难群众尽早过上小康生活。要全面推进依法治国，加强各种所有制经济产权保护，让所有市场主体平等参与竞争，提升基本公共服务的公平可及性，促进改革发展成果更好惠及全体人民。

李克强强调，要以更大力度全面深化改革，不断破除束缚发展、不利民生、妨碍公平的制度瓶颈；坚持扩大开放，推进“一带一路”建设，促进国际产能合作。要坚持“干”字为要，主动作为，在破解各种难题中不断开拓新局面。

李克强指出，我们将继续坚持“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，支持香港和澳门在国家现代化进程中发挥独特作用，实现新发展。继续坚持一个中国原则，坚持“九二共识”，坚决反对“台独”，维护和促进两岸关系和平发展。继续奉行独立自主的和平外交政策，坚决维护国家核心利益，与各国携手打造人类命运共同体和利益共同体。

李克强最后说，时代催人奋进，发展重任在肩。让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，书写更加壮丽宏伟的历史新篇章。

欢快的乐曲声中，中外宾朋举杯共贺新中国成立六十七周年，祝愿中国更加繁荣昌盛，各族人民幸福安康，中国人民同世界各国人民友谊长青、合作长存。

中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持招待会。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务院副总理、国务委员、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、全国政协副主席和从领导职务上退下来的同志，以及中央军委委员、曾担任中央军委委员的同志出席了招待会。

中央党政军群有关部门负责人，各民主党派、全国工商联负责人和无党派人士代表，北京市负责人，全国劳动模范和先进人物代表，为民族地区稳定、发展、团结作出重要贡献的少数民族代表人士，在京的部分香港特区人士、澳门特区人士、台湾同胞和华人、华侨代表，在华访问的部分外宾、国际知名人士、各国驻华使节、各国际组织驻华代表、部分外国专家和配偶也出席了招待会。