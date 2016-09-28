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交通部拟规定：出租车不得在机场火车站电召揽客
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京晨报 2016-10-01 08:02
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昨日，交通运输部发布《巡游出租汽车运营服务规范》（征求意见稿），该规范明确，在机场、火车站等设立统一出租汽车调度服务站点或实行排队候客的场所，巡游出租车驾驶员不得通过电召方式在排队候客区揽客。

昨日，交通运输部表示，为落实《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《巡游出租汽车经营服务管理规定》两份文件，规范巡游出租汽车经营行为、提高服务水平，特制定《巡游出租汽车运营服务规范》（以下简称《规范》），并向社会征求意见。

北京晨报记者看到，该《规范》规定了巡游出租汽车运营服务的经营者、服务人员、 运输车辆、服务站点、驾驶员服务流程、服务评价与投诉处理等。

其中，《规范》明确，巡游出租汽车电召服务是指根据乘客通过电信、互联网等方式提出的服务需求，按照约定时间和地点提供巡游出租汽车运营服务，但在机场、火车站等设立统一出租汽车调度服务站点或实行排队候客的场所，驾驶员应服从调度指挥，按顺序排队候客，不得通过电召方式在排队候客区揽客。同时要求，乘客上车前，不得有询问乘客目的地等挑客的拒载行为。也就是说，新的《规范》依旧对传统巡游出租车行业的拒载问题作出明确规范。

另外，《规范》还明确，乘客上车后，驾驶员应问清或核实目的地，选择合理路线，按规定开始使用计价器。目前，在一些城市部分出租车虽然配有计价器，但揽客时却按乘客目的地施行一口价收费，不打计价器，针对这样的情况，《规范》也给予了明确。

市民可登录交通运输部官网查看《规范》全文，如有反馈意见可于10月20日前反馈给交通运输部。（记者 曹晶瑞）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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