不朽功勋彪炳史册，红色记忆永不磨灭。在纪念中国工农红军长征胜利80周年之际，我们迎来第三个烈士纪念日。

烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式30日上午10时在天安门广场隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，同首都各界代表约3000人一起出席仪式。

天安门广场上，五星红旗高高飘扬。人民英雄纪念碑北侧花坛上，红白两色花朵组成的花环，寄托着人们对英烈的无限哀思。

饮水思源，不忘来路。畅享金秋时节的和风煦阳，我们更加缅怀千千万万为了国家富强、民族振兴、人民幸福而流血牺牲、无私奉献的革命先烈。

新华社微信为您盘点这些年，习近平总书记缅怀先烈的瞬间和真情话语。

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2016年7月1日

时间：

在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中——

95年来，共产主义远大理想激励了一代又一代共产党人英勇奋斗，成千上万的烈士为了这个理想献出了宝贵生命。

“砍头不要紧，只要主义真”，“敌人只能砍下我们的头颅，决不能动摇我们的信仰”，这些视死如归、大义凛然的誓言生动表达了共产党人对远大理想的坚贞。理想之光不灭，信念之光不灭。

我们一定要铭记烈士们的遗愿，永志不忘他们为之流血牺牲的伟大理想。

2

2016年4月24日

在安徽调研时——

瞬间：

4月24日上午，习近平从北京到合肥一下飞机，就驱车1个半小时来到金寨县红军广场，向革命烈士纪念塔敬献花篮，瞻仰金寨县红军纪念堂，参观金寨县革命博物馆。

一幅幅图片，一件件实物，总书记不时驻足凝视，并询问有关细节。

习近平深情地说，一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。回想过去的烽火岁月，金寨人民以大无畏的牺牲精神，为中国革命事业建立了彪炳史册的功勋，我们要沿着革命前辈的足迹继续前行，把红色江山世世代代传下去。革命传统教育要从娃娃抓起，既注重知识灌输，又加强情感培育，使红色基因渗进血液、浸入心扉，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

3

2016年2月2日

春节前夕赴江西看望慰问广大干部群众时——

瞬间：

2日上午，习近平瞻仰了井冈山革命烈士陵园。在纪念堂吊唁大厅，他向革命烈士敬献花篮并三鞠躬。

在陈列室和忠魂堂，习近平凝视着开国元勋和革命先烈的照片，深情地说，井冈山是革命的山、战斗的山，也是英雄的山、光荣的山，每次来缅怀革命先烈，思想都受到洗礼，心灵都产生触动。回想过去那段峥嵘岁月，我们要向革命先烈表示崇高的敬意，我们永远怀念他们、牢记他们，传承好他们的红色基因。

习近平指出，中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀。对一切为党、为国家、为人民作出奉献和牺牲的英雄模范人物，我们都要发扬他们的精神，从他们身上汲取奋发的力量，共同为推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗。

4

2015年9月2日

在中国人民抗日战争胜利70周年纪念章颁发仪式上——

习近平强调，实现我们的目标，需要英雄，需要英雄精神。我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄，戮力同心为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

习近平强调，天下艰难际，时势造英雄。在14年反抗日本军国主义侵略特别是8年全面抗战的艰苦岁月中，全体中华儿女万众一心、众志成城，凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志，谱写了感天动地、气壮山河的壮丽史诗，涌现出一批抗日英烈和众多英雄群体。在中国人民抗日战争的烽火岁月里，苏联、美国、英国、朝鲜、加拿大、印度等国的反法西斯战士和国际友人，同中国人民并肩作战，在血与火、生与死的考验中结下了深厚友谊。

习近平指出，近代以来，一切为中华民族独立和解放而牺牲的人们，一切为中华民族摆脱外来殖民统治和侵略而英勇斗争的人们，一切为中华民族掌握自己命运、开创国家发展新路的人们，都是民族英雄，都是国家荣光。中国人民将永远铭记他们建立的不朽功勋。

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2014年12月31日

《国家主席习近平发表二0一五年新年贺词》

在2015年新年贺词中——

这一年，我们通过立法确定了中国人民抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、南京大屠杀死难者国家公祭日，举行了隆重活动。对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。

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2014年12月13日

在南京大屠杀死难者国家公祭仪式上的讲话中——

此时此刻，我们要告慰所有在南京大屠杀惨案中不幸罹难的同胞们，告慰所有在日本侵华战争中不幸死难的同胞们，告慰所有在近代以来中国抗击外来侵略中英勇牺牲的同胞们，告慰所有在为争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的伟大斗争中英勇献身的同胞们：今天的中国，已经成为一个具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家，中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代已经一去不复返了，中国人民正在意气风发地沿着中国特色社会主义道路，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。中华民族的发展前景无比光明。

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2014年9月3日

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话中——

在那场艰苦卓绝的反法西斯战争中，无数勇敢的人们为了胜利献出了宝贵生命，他们的英灵永垂不朽。我们向在中国人民抗日战争和世界反法西斯战争中英勇献身的烈士，向惨遭侵略者杀戮的无辜死难者表示深深的怀念！

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2014年7月7日

在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上的讲话中——

我们在这里为独立自由勋章雕塑揭幕，就是要缅怀在争取民族独立和自由过程中英勇献身的烈士们，就是要缅怀为追求和平正义作出重要贡献的人们，告慰在那场战争中不幸遇难的同胞们。我们永远缅怀他们、铭记他们。

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2013年12月26日

在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话中——

这个伟大历史胜利，是毛泽东同志和他的战友们，是千千万万革命志士和革命烈士，是亿万中国人民，共同为中华民族建立的伟大历史功勋。这一伟大奋斗历程和成果充分证明了毛泽东同志所说的：“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。”