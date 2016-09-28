缅怀先烈志，共铸中华魂。烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式30日在京隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，同首都各界代表一起出席仪式。

天安门广场上，五星红旗高高飘扬。人民英雄纪念碑北侧花坛上，红白两色花朵组成的花环，寄托着人们对英烈的无限哀思。3000名各界代表手持鲜花，面向纪念碑列队肃立。

临近10时，习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人来到天安门广场，步行至群众方阵前，出席向人民英雄敬献花篮仪式。

中国人民解放军军乐团小号手吹响《烈士日号角》，向烈士致敬，为英雄献礼。

“礼兵就位！”随着一声号令，三军仪仗兵步伐铿锵，正步行进到纪念碑前持枪伫立。

10时整，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。

军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场高唱中华人民共和国国歌。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

默哀毕，少年儿童们面向人民英雄纪念碑歌唱《我们是共产主义接班人》，并齐致少年先锋队队礼。

群众方阵前，以中共中央，全国人大常委会，国务院，全国政协，中央军委，各民主党派、全国工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志和烈士亲属，中国少年先锋队名义敬献的9个大型花篮一字排开，花篮红色缎带上写着“人民英雄永垂不朽”8个金色。

军乐团奏响深情的《献花曲》，18名礼兵伴着乐声抬起花篮，缓步走向人民英雄纪念碑，摆放在纪念碑基座上。

习近平等党和国家领导人随后登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。明黄的文心兰、火红的玫瑰、鲜艳的红掌、芬芳的百合……

寄托着深深的思念，承载着美好的祝福。

习近平走上前，仔细整理花篮缎带。接着，习近平等党和国家领导人缓步绕行，瞻仰人民英雄纪念碑。

党的十八大以来，全国各族人民在以习近平同志为总书记的党中央领导下，不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色社会主义道路，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

少年儿童和各界群众代表也依次走到纪念碑前，献上手中鲜花并瞻仰纪念碑。

敬献花篮仪式由中共中央政治局委员、北京市委书记郭金龙主持。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，部分全国人大常委会副委员长，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，部分全国政协副主席和中央军委委员出席仪式。

中央党政军群有关部门和北京市主要负责同志，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，在京老战士、老同志和烈士亲属代表，全国少数民族参观团成员，中央党校第8期县委书记研修班学员，首都各界群众代表等参加了敬献花篮仪式。