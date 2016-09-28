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烈士纪念日：不忘初心 致敬英雄
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央视网 2016-09-30 20:04
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　　国家的仪式、社会的努力、个人的守护，凝聚成一个民族的英雄主义情怀：每一个为国捐躯的先烈都会被铭记，每一种精忠报国的精神都会被仰望。

　　9月30日，我们迎来了第三个法定“烈士纪念日”。对英雄的缅怀、对烈士的追思，激荡在人们的内心深处。

　　烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在京隆重举行

　　缅怀先烈志，共铸中华魂。烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式9月30日在北京天安门广场隆重举行。

　　党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，同首都各界代表一起出席仪式。

　　首都各界代表手持鲜花，面向人民英雄纪念碑列队肃立。他们中有白发苍苍的老战士、老同志，也有朝气蓬勃的青年学生和少年儿童。

　　《烈士日号角》将人们记忆带回历史岁月

　　中国人民解放军乐团小号手吹响《烈士日号角》，向烈士致敬，为英雄献礼。号声嘹亮悠远，将人们的记忆带回到波澜壮阔的历史岁月。

　　国歌唱毕为烈士默哀

　　10时整，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，习近平等党和国家领导人同现场各界代表齐声高唱中华人民共和国国歌。

　　国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

　　少年儿童唱响《我们是共产主义接班人》

　　“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统……”默哀毕，少年儿童们面向人民英雄纪念碑，唱响中国少年先锋队队歌，高举右手，齐致队礼。

　　群众方阵前，以中共中央，全国人大常委会，国务院，全国政协，中央军委，各民主党派、全国工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志和烈士亲属，中国少年先锋队名义敬献的9个大型花篮一字排开，花篮红色缎带上写着“人民英雄永垂不朽”8个金色。

　　军乐团奏响《献花曲》礼兵摆放“人民英雄永垂不朽”花篮

　　军乐团奏响深情的《献花曲》，18名礼兵抬起花篮，缓步走向人民英雄纪念碑，将花篮摆放到纪念碑基座上。

　　党和国家领导人各界代表及少年儿童瞻仰纪念碑

　　习近平等党和国家领导人登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。习近平走上前，仔细整理花篮缎带。接着，习近平等党和国家领导人缓步绕行，瞻仰人民英雄纪念碑。

　　少年儿童和各界代表也依次走到人民英雄纪念碑前，献上手中鲜花，仔细瞻仰纪念碑，回顾革命前辈的艰苦奋斗，感受伟大祖国的沧桑巨变。

　　朝中华民族伟大复兴的美好未来阔步前行

　　党的十八大以来，全国各族人民在以习近平同志为总书记的党中央领导下，不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色社会主义道路，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

　　烈士纪念日的由来

　　2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议表决通过，将9月30日设立为烈士纪念日，提醒人们铭记那些为了民族独立、人民自由幸福、国家繁荣富强献出生命的英雄。

　　在这一天，国家举行纪念烈士活动，以国家的名义向英雄致敬，让英雄的事迹铭刻于民族记忆，让英雄的精神激励国家前行。

　　不忘初心在致敬英雄中凝聚中国精神

　　据不完全统计，约有2000万名烈士为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲。每一个为国捐躯的先烈都会被铭记，每一种精忠报国的精神都会被仰望。英雄的精神需要人们一起记取、共同传承。英雄皆以身许国，你我当莫忘家国！

　　汝体吾此心，于悲啼之余，亦以天下人为念，当亦乐牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福也。

　　——

　　林觉民

　　试看将来的环球，必是赤旗的世界。

　　——

　　李大钊

　　砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人。

　　——

　　夏明翰

　　人只有一生一死，要死得有意义，死得有价值。

　　——

　　邓中夏

　　敌人只能砍下我们的头颅，决不能动摇我们的信仰！因为我们信仰的主义，乃是宇宙的真理！

　　——

　　方志敏

　　你们可以让整个村庄变成瓦砾，可以把人剁成烂泥，可是你们消灭不了共产党员的信仰！

　　——

　　赵一曼

　　在侵略者面前低头，就不配做中国人。

　　——

　　杨靖宇

　　我希望有一天，地下的烈火，将我连这活棺材一起烧掉，我应该在烈火与热血中得到永生！

　　——

　　叶挺

　　用生命托起战机的航空英模！

　　——

　　罗阳

　　用生命的最后37秒换回战友的平安！

　　——

　　维和英雄申亮亮

　　不忘初心在英雄引领下继续前进！

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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