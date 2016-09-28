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【治国理政新实践·安徽篇】安徽全力构建防范电信网络诈骗犯罪活动“防护墙”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-30 20:02
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　　安徽召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第三次会议

　　李建中要求努力做到“四个强化”

　　新华网合肥9月29日电 29日下午，安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第三次会议暨深入推进专项行动电视电话会议在安徽省公安厅召开，安徽省副省长、公安厅厅长李建中出席并讲话，强调要求全省各地各部门守土负责、守土尽责、守土担责，努力做到“四个强化”，更好地保障人民群众安居乐业，更好地服务经济社会发展。

　　李建中强调指出，全省各地、各部门要按照“党委政府统一领导、联席会议组织协调、有关部门齐抓共管、社会方面积极参与”的总体要求和实现“三升两降”的工作目标，强化思想认识、聚焦发力，以更佳的状态坚决打赢这场硬仗；要强化主动进攻、深度侦查，以更强劲的力度发起凌厉攻势。强力推进省市两级反电诈中心机制和能力建设，加大案件串并侦查、深挖打击力度，扎实开展重点整治；要强化源头治理、堵塞漏洞，以更严密的防控遏制犯罪发展蔓延，全力斩断电信网络诈骗犯罪的“信息流”、“资金流”、“灰色链条”，全力构建防范电信网络诈骗犯罪活动的“防护墙”；要强化一案双查、问责追究，以严明的责任落实确保各项工作落实。各县(市)要在今年11月底前建立本级联席会议制度，对问题严重地区实行综合治理“一票否决”，并追究相关领导和责任人的责任。(关清)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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