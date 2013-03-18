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十一黄金周高速公路客运量预计将达6.5亿人次
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-09-30 15:20
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　　央广网北京9月30日消息(记者刘楠崔砚冬)据经济之声《天下财经》报道，十一黄金周明天正式拉开大幕，同样也在考验着交通部门的应对能力。为了满足国庆黄金周人民群众出行需要，全国铁路、公路、民航等部门提前着手，积极应对。

　　北京铁路局预计发送旅客1082万人次

　　铁路方面，多个铁路局出台了“十一”黄金周运输方案。今年国庆黄金周运输从9月28号到10月7号，为期10天。期间，北京铁路局预计发送旅客1082.2万人次，同比增加61.2万人次，增幅6%。长途客流集中出行在广州、厦门、贵阳、南昌、福州、重庆、上海、杭州等方向，短途客流则以天津、德州、沧州、唐山、秦皇岛、石家庄等方向城际间为主，辐射周边旅游景区。预计10月1号为客流高峰日，将发送旅客145万人次。黄金周期间，北京铁路局将加开41对旅客列车提供运力保障。

　　广铁集团预计发送旅客1370万人次，同比增长7.3%，最高日10月1号预计发送174万人次，有望刷新广铁单日发送旅客人数历史记录。

　　国庆期间，陕西铁路预计发送旅客360万人次，同比增长8.1%。从今天开始，去往北京、上海、成都、重庆、武汉、西宁等方向的长途客流将呈现集中出行的态势。10月4号以后，主要以短途客流为主。

　　呼铁宣传将再次开通“草原之星”额济纳旅游专列，以吸引广大游客尽览大漠胡杨美景。

　　高速公路客运量预计将达6.5亿人次

　　公路方面的客运压力也将明显增大。今年十一期间，全国高速公路继续对符合条件的小客车免费通行，预计整个黄金周客运量达到6.5亿人次，比去年同期增长1.7%。

　　根据预测，城市出城车流将在今天有明显大幅增长，10月1号以及假期最后两天，也是单日客流量高峰，全国道路单日最高客流量预计超过9450万人次。北京、广东、四川、安徽旅游客运量较大，与景点连接的国省道也将出现潮汐式的客流特征。

　　民航高峰明天到来

　　民航方面。从今天起，各地机场整体客流量将出现显著增长，并在10月1号当天达到高峰，随后逐步降低，并在长假的后半段开始回升，预计在10月7日再次出现客流高峰。首都机场运行控制中心副总经理王翰林介绍了今年黄金周旅客出行的热点区域。

　　王翰林表示：“我们预测今年黄金周热点的出行区域，境内会在上海、成都、广州和深圳，境外预计是首尔和东京，另外在北美和东南亚的长航线是旅客增幅应该也不小。”

　　黄金周期间气象条件总体适宜外出活动

　　另据气象部门预测，“十一”黄金周期间，2016年国庆假日期间，全国无大范围强降雨过程，大部地区气温适宜，气象条件总体适宜外出活动。

　　北方地区多冷空气活动，但1号到4号白天，华北黄淮有轻至中度雾或霾天气，需要注意低能见度天气对公路交通的影响。5号到7号，扩散条件较好，空气质量以优良为主。

　　另外，华东沿海需警惕风雨天气对交通出行和旅游的影响，海岛游要密切关注天气变化；西南地区仍需防范滑坡、泥石流等地质灾害。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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