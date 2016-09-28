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故宫国庆前夕开放新区 4座神秘冰窖用途特殊
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 环球网 2016-09-30 10:33
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　　原文配图：故宫(微博)断虹桥。

　　2016年9月29日，故宫博物院正式新开放西部断虹桥至慈宁宫区域，将两处之间的南北向通道打开，进一步扩大了开放面积，使观众能够在参观休憩、游赏古迹的同时，更多领略到皇家宫殿的神秘精彩，体验到参观行程的丰富多样。

　　在新开放的参观区域内，

　　不仅有断虹桥和十八槐古迹是首次向公众开放，同时区域内的故宫文化资产数字化应用研究所的VR演播厅也将面向有组织的学生团体预约观看，目前相关方案正在制定过程中，此外神秘的故宫冰窖也将开辟为观众服务区，目前正在进行最后的准备工作，将择期开放。

　　伴随以此次开放为首的一系列本年度开放新举措，故宫的开放面积将在今年年底前达到76%，较去年同比增长11%。

　　断虹桥、十八槐赏古迹

　　断虹桥，位于熙和门外迤北，武英殿东之石桥，年代为明初或元代，尚未定论。此桥之名，明清未见记载，断虹桥为后来之俗称。也有学者认为，断虹桥为紫禁城的前身——元大内的金水桥，原有三座，明代拆二留一，故称断虹桥。桥南北向，桥面为汉白玉巨石铺砌，桥两侧石栏板浮雕有穿花龙图案，望柱为石狮，神态各异，宛然如生。

　　此桥用料之考究，装饰之华丽，雕刻之精美，为内金水河诸桥之冠。那只有名的造型奇特，一边手抚下腹一边抓耳挠腮的石狮子正是坐落于断虹桥栏之上。

　　十八槐，位于断虹桥桥北，为18棵高大古槐，意境幽深，素有“十八棵槐”之称。最粗的树干周长达4.7米，树高最高达21米，最大树冠覆地半亩。槐树是古人十分重视的一个树种，植于宫中的谓之宫槐。王维诗《宫槐陌》中便有“仄径荫宫槐，幽阴多绿苔”的诗句。

　　学生团体可预约观看故宫VR

　　位于新开放区域内的故宫文化资产数字化应用研究所(简称“数字所”)成立于2003年，应用先进的数字化技术，保护、研究和展示故宫文化遗产，利用三维扫描、数码摄影、三维建模等数字化手段，采集、加工、存储古建筑和其他文物数据，建立故宫文物的三维数据库，利用虚拟现实技术(VR)及其他数字技术，立体再现文化遗产的原貌，全方位推进数字技术在故宫博物院的综合应用。

　　在对故宫文化遗产的展示方面，截至目前数字所已制作完成了《紫禁城·天子的宫殿》《三大殿》《养心殿》《倦勤斋》《灵沼轩》《角楼》共6部虚拟现实节目，位于数字所内的虚拟现实演播厅每场可容纳数十人观看，节目还多次随故宫展览赴海外展映。

　　为做好故宫博物院西路深度开放工作，向社会公众提供更为丰富多样的参观内容和体验，数字所VR演播厅将面向有组织的学生试行团体预约开放，目前相关方案正在制定过程中。

　　冰窖将成为观众服务区

　　故宫的冰窖建于清乾隆年间，现存4座，为清宫藏冰之处。位于故宫隆宗门外面路西，呈南北走向，为半地下拱券式窑洞式建筑。每座冰窖东西宽约6米，南北长约11米，窖底下沉地面以下约1.5米，存冰5000余块。地面用条石铺成，四壁则先砌条石，后砌灰砖形成券顶，两端开有拱门。

　　冰窖区域将作为故宫西部区域的观众服务区开放，在充分尊重古建筑现存状况的前提下，

　　结合冰窖的建筑特色进行完全可逆的环境改造提升，让观众在休息和享受优质服务的同时，对古代宫廷的避暑方法和冰窖所承载的文化内涵有所了解。整个区域预计可以同时容纳观众近300名，冰窖之外墙下还设有一条露天长廊，提供了更多休息空间。苍松下、红墙边，享受一段故宫独有的清幽静谧。

　　年内开放面积扩大至76%

　　每年络绎不绝的观众给故宫博物院的保护与开放带来了巨大的挑战。因此近年来故宫博物院就如何疏导超量观众流、为观众提供更好的参观环境等课题，进行了深入研究和丰富实践，扩大开放、增设展览、预约售票、主题免费日等种种措施不断出台，故宫博物院努力通过内部挖潜，加强对观众的疏导，提供更多富有特色的参观路线，在保证观众和文物安全的前提下，尽可能给观众提供舒适的参观体验。2014年故宫的开放面积已经占到总区域的52%，2015年开放面积达到65%，2016年的目标是76%。越来越多的庭院和建筑揭开它们神秘的面纱，为观众提供了除“中轴线”传统参观路线以外更多的选择。

　　故宫博物院院长单霁翔介绍：“ 80%来故宫参观的观众都是只看中轴线，今年我们要打开更多通道，用新开放的展厅和更有意思的展览，分散疏导客流。让观众可以更全面地了解明清皇家文化。到2020年，故宫博物院将实现“红墙内无办公区”，把红墙以内整体作为故宫博物院的陈列展览、接待服务、观众参观的空间。届时，故宫博物院对公众的开放面积将达到总面积的80%。”

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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