中共中央举行学习《胡锦涛文选》报告会

习近平发表重要讲话

李克强主持张德江俞正声王岐山张高丽出席

刘云山宣读《中共中央关于学习〈胡锦涛文选〉的决定》

新华社北京9月29日电 中共中央29日上午在北京举行学习《胡锦涛文选》报告会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。他强调，当前要把学习《胡锦涛文选》摆在党的思想政治建设和党员、干部理论学习培训的重要位置，通过学习加深对党的十八大以来提出的治国理政新理念新思想新战略的理解，继续开拓创新，继续奋发进取，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

中共中央政治局常委李克强主持报告会，中共中央政治局常委张德江、俞正声、王岐山、张高丽出席报告会。中共中央政治局常委刘云山在报告会上宣读《中共中央关于学习〈胡锦涛文选〉的决定》。

中共中央决定指出，全党同志要充分认识学习《胡锦涛文选》的重要性和必要性，潜心研读原著，把握精神实质，真正学通弄懂。全党同志和全国各族人民要紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同心同德，扎实工作，开拓进取。

习近平在讲话中指出，《胡锦涛文选》生动记录了以胡锦涛同志为总书记的党中央团结带领全党全国各族人民在新的起点上坚持和发展中国特色社会主义的历史进程，科学总结了我们党依靠人民战胜一系列重大挑战、推动改革开放和社会主义现代化建设取得新的重大成就的宝贵经验，集中反映了我们党坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持把马克思主义基本原理同当代中国实际和时代特征相结合创造性提出的重大理论成果。

习近平强调，党的十六大至党的十八大这10年间，以胡锦涛同志为总书记的党中央团结带领全党全国各族人民，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持党的基本路线不动摇，深刻认识复杂多变的国际局势，准确把握我国发展的阶段性特征，紧紧抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，不断深化改革开放、加快发展步伐，在前进道路上战胜一系列重大挑战，取得一系列新的历史性成就，为全面建成小康社会打下坚实基础，把中国特色社会主义推进到新的发展阶段。

习近平指出，党和人民事业发展，是承前启后、继往开来的历史过程。如同《毛泽东选集》、《邓小平文选》、《江泽民文选》一样，《胡锦涛文选》为我们总结党领导人民进行的伟大实践以及在实践中创造的成功经验，提供了一部系统性重要教材，对全党全国各族人民坚定信心沿着中国特色社会主义道路奋勇前进具有十分重要的意义。

习近平强调，科学发展观是马克思主义同当代中国实际和时代特征相结合的产物，是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现，把我们党对中国特色社会主义规律的认识提高到新的水平。按照科学发展观要求，我们党在推进中国特色社会主义建设中取得一系列理论成果。同毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一样，科学发展观是我们党的指导思想的重要组成部分，必须长期坚持、认真贯彻。

习近平强调，学习《胡锦涛文选》，是当前和今后一个时期党的思想政治建设和党员、干部理论学习培训的重要任务。各级党委(党组)要切实加强对学习的组织领导，坚持学习、宣传、研究相结合，精心安排，周密部署，强化落实，确保学习取得实实在在的成效，通过学习进一步做好党和国家各项工作。

习近平指出，发展对坚持和发展中国特色社会主义具有决定性意义，我们要深刻领会科学发展观的科学内涵、精神实质、根本要求，结合新的形势，破解发展难题，厚植发展优势，不断开创我国发展新境界。全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化，是几代中国共产党人接续奋斗的重要目标，我们要提高对全面建成小康社会的规律性认识，最大限度调动各方面积极性、主动性、创造性，确保全面建成小康社会取得决定性胜利。改革开放是当代中国最鲜明的特色，是我们党在新的历史时期最鲜明的旗帜，我们要紧扣完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化这一总目标，以更大的政治勇气和智慧推进各方面各领域改革。办好中国的事情，关键在中国共产党，我们要牢牢把握加强党的执政能力建设和先进性建设这条主线，着力解决党内存在的各种问题，更加有效地调动全党上下的积极性、主动性、创造性，使各级党组织和全党同志切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。

习近平强调，马克思主义发展历程、马克思主义中国化发展历程都告诉我们：世界在变化，时代在前进，实践发展永无止境，我们认识真理、不断进行理论和实践创新、不断开创事业新局面的征程也永无止境。坚持马克思主义，最重要的就是坚持马克思主义的科学原理和科学精神、创新精神，根据新的实践不断进行新的探索，使我们党的理论不断向前发展，不断为实践提供新的理论指导，保证我们党始终走在时代前列。

李克强在主持报告会时指出，习近平总书记的重要讲话，全面回顾了党的十六大至党的十八大这10年间，以胡锦涛同志为总书记的党中央带领全党全国各族人民团结奋斗取得的重大成就，和在此基础上形成的涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面的系统科学理论，深刻阐述了科学发展观作为我们党指导思想的重要组成部分，对坚持和发展中国特色社会主义的重大指导意义，同时明确了当前和今后一个时期学习《胡锦涛文选》的要求。各地区各部门要按照党中央决定，结合做好党和国家各项工作，把学习《胡锦涛文选》放在重要位置，深刻把握科学发展观的内涵、实质、要求，切实贯彻落实新发展理念，坚持发展中国特色社会主义，坚持党的基本路线，坚持发展第一要务，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平，提高经济社会发展的协调性和可持续性，使发展成果更好惠及全体人民。要更加紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会副委员长，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协副主席以及中央军委委员出席报告会。

中央党政军群各部门和北京市主要负责同志，各民主党派中央、全国工商联主要负责人和无党派人士代表，在京中央管理的企业、金融机构和部分高校党委(党组)主要负责同志，部分理论、宣传工作者代表等参加报告会。